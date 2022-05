Chris Pratt habló de la agónica muerte que desea para su personaje de Jurassic World

El próximo 2 de junio llega a las salas de Argentina Jurassic World Dominion, el último capítulo de la saga que se desprende de Jurassic Park, y el actor Chris Pratt habló sobre el final que le gustaría para su personaje.

Jurassic World Dominion llegará a las salas de cine argentinas el próximo 2 de junio y aunque los tráilers e imágenes ya revelaron a qué peligrosos dinosaurios tendrá que enfrentarse el personaje de Chris Pratt, el actor tiene muy claro cómo sería la muerte ideal, aunque "angustiosa" y "dolorosa", que debería tener Owen Grady. ¿Se cumplirá su deseo?

En una entrevista para Jake's Takes, Pratt reveló cómo le gustaría que los dinosaurios acabaran con su personaje en su escena final de la saga jurásica. "Elegiría a esos diminutos dinosaurios (Procompsognathus) y lo haría en una escena de 45 minutos. ¡Empezarían en los dedos de mis pies y simplemente me verías actuar! Casi una hora entera, dolor angustioso... Estaría bastante bien", bromeó el actor, también protagonista de la exitosa saga Guardianes de la galaxia.

Pese a que la idea de Pratt resulta tortuosa a la par que hilarante y, según él mismo afirmó, le haría lucirse como actor, hay pocas posibilidades de que una muerte así se vea en la serie de películas. Y es que, si bien es cierto que la franquicia siempre destacó por sus impactantes escenas de muertes, como aquella en la que el abogado Donald Gennaro, uno de los personajes de Jurassic Park, es devorado por un T-Rex mientras está en escondido en un baño, todo apunta a que un protagonista como Pratt tendrá un final mucho más noble.

Pero para descubrir si finalmente Owen Grady muere, los fans tendrán que esperar hasta el 2 de junio, fecha de estreno de Jurassic World Dominion. Según confirmó el propio Pratt en The Today Show, la dirigida por Colin Trevorrow será la última cinta de una saga que se despedirá a lo grande, reuniendo a las estrellas de la aclamada primera entrega: Jeff Goldblum (Ian Malcom), Laura Dern (Ellie Slatter) y Sam Neill (Alan Grant).

Así luce Martin Ferrero, el actor que fue el temeroso abogado de Jurassic Park

Nacido en Brockport, Nueva York el 29 de septiembre de 1947, Ferrero no tuvo demasiada suerte en el rubro artístico hasta el salto titánico que daría por interpretar a Donald Gennaro en el Blockbuster de Spielberg, Jurassic Park. Recordemos que en la cinta, fue el abogado representante de InGen, empresa de John Hammond, enviado como representante de un grupo de inversionistas preocupados por las extrañas muertes de obreros del parque.

La inseguridad del inicio muta a un encanto codicioso luego del primer avistamiento de un Brachiosaurus. Motivado por la cantidad de dinero que podría cobrarse en una entrada por ver a los dinosaurios, la actitud de Donald Gennaro es repulsiva incluso para los otros visitantes de Jurassic Park. Y minutos después del desastre en la isla -y aterrado por la falla eléctrica que libera al Tiranosaurio- corre a esconderse y abandona a Tim (Joseph Mazzello) y Lex (Ariana Richards).

Tras este rol icónico que le marcó la trayectoria, Ferrero tuvo una notable participación en la serie Miami Vice, como Izzy Moreno, un simpático informante cubano involucrado en una variedad de extravagantes empresas comerciales. Los ´90 fueron años de gloria y participó en una seguidilla de películas como Get Shorty (1995), Gods and Monsters (1998) y Air Bud (2000), entre otras. La mala suerte quiso que después de la película The Tailor of Panamá (2001), Ferrero no fuese convocado para más proyectos. Con la fama diluyéndose y una industria del entretenimiento que lo olvidó por completo, recién en 2008 le llegó una mención como miembro destacado de la Compañía Antaeus, un conjunto de teatro clásico de Los Ángeles.

Sin renegar del papel que lo hizo tocar la gloria, en 2011 participó de un sketch de comedia en un talk show de Jimmy Kimmel y volvió a encarnar a Donald Gennaro para disfrute de los fans de Jurassic Park. Un dato curioso que pocos saben es que en la novela escrita por Michael Crichton, Gennaro sobrevive y es uno de los grandes héroes del relato, además de estar descripto como un hombre musculoso y encantador, con principal empatía por los niños.