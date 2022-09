Argentina 1985: en qué cines se puede ver la película y cuándo se estrena

El filme de Santiago Mitre Argentina, 1985 se estrena este jueves en 223 salas de cine de todo el país, luego de que los grandes complejos se negaran a proyectarla por diferencias con la plataforma Amazon Prime.

La película Argentina, 1985 -dirigida por Santiago Mitre y distribuida por Digicine- se podrá ver en 223 salas de todo el país a partir de este jueves 29 de septiembre de 2022, tras las polémicas que diferenciaron a los grandes complejos de Amazon Studios, uno de los productores de la cinta que estará disponible en su servicio y que pretende que el filme esté disponible en salas solo 21 días. El listado completo de los cines en los que se podrá ver la súper producción encabezada por Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner.

Según informó el sitio cinesargentinos las cadenas de salas de cine Cinépolis, Showcase, Cinemark y Hoyts (las más grandes en Argentina) no proyectarán la película con Ricardo Darín y Peter Lanzani por diferencias con el poco tiempo que Amazon Prime les da antes de estrenarla en su plataforma. Los empresarios consideran que la limitación de la plataforma -no tenerla en cartel más de tres semanas- atenta contra la exhibición cuando se trata de un filme con muchísimo potencial de crecimiento.

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Luego de una emocionante y extensa ovación en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, además de haber sido seleccionada como la película que representará al país en los Premios Goya 2023, Argentina, 1985 y los actores Ricardo Darín y Peter Lanzani entraron en el listado de posibles predicciones a las nominaciones a los premios Oscar 2023.

Mientras que Ricardo Darín figura entre las predicciones a Mejor Actor, Peter Lanzani hace lo suyo en la terna Mejor Actor de Reparto, en las grillas que se viralizaron en la revista especializada Variety. Las listas también incluyen nombres de la talla de Robert de Niro (Amsterdam), Viggo Mortensen (Crimes of the Future), Daryl McCormack (Good Luck to you, Leo Grande) y Ralph Fiennes (The Menu), entre otros.

El trailer completo de Argentina, 1985