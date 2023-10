La historias de los feminismos en Francia y Argentina serán tema de debate en la Alianza Francesa

La destacada editora francesa Christine Villeneuve conversará sobre la historia del movimiento feminista de Argentina y de Francia el jueves próximo a las 19 en la porteña Alianza Francesa de avenida Córdoba 946.

Acompañarán a Villeneuve la periodista Luciana Peker, especializada en feminismos; Marilina Winik, socióloga y directora de Hekht Libros, en el marco del ciclo Miradas cruzadas Francia-Argentina llevado adelante por la institución francesa.

La charla, con ingreso gratuito y traducción consecutiva, pondrá foco especialmente en el rol del Mouvement de Libération des Femmes (MLF) y en la historia de la legendaria editorial Des femmes-Antoinette Fouque.

Christine Villeneuve dirige hoy éditions des femmes-Antoinette Fouque, donde empezó a trabajar cuando era estudiante, y se incorporó al Mouvement de Libération des Femmes en 1981; y es además una de las vicepresidentas de la Alianza de Mujeres para la Democracia.

El histórico sello feminista francés fue creado en 1973, cinco años después de cofundar el Mouvement de Libération des Femmes en France, por Fouque (1936-2014).

El proyecto se debatió durante casi dos años en reuniones semanales abiertas, en las que se definieron y elaboraron la estructura jurídica y los principios de funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo que abrían la primera librería femenina de Francia y Europa en París, en el corazón del barrio cultural, en Saint-Germain.

"Las luchas negativas que hubo que librar con el movimiento sólo me dieron una satisfacción muy parcial y ambivalente. Desde el principio quise trazar caminos positivos. Quería poner de relieve la fuerza creadora de las mujeres, demostrar que enriquecen la civilización y que no son sólo las guardianas del hogar, atrapadas en una comunidad de oprimidos. Quería abrir el Movimiento a un público más amplio y publicarlo. En aquella época no había otras publicaciones femeninas en Europa, y es cierto que esta iniciativa allanó el camino", resaltó Fouque en una entrevista de 1990.

Villeneuve coordinó el "Dictionnaire universel des créatrices" que se publicó en 2013 bajo el patrocinio de la Organización de los Derecho Humanos por la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y contribuyó en la hechura del libro "MLF Psychanalyse et politique, 1968-2018, 50 ans de libération des femmes", publicado en 2018.

Es además una de las autoras de la guía didáctica "Des femmes en littérature - 100 textes d'écrivaines à étudier en classe", publicada por Belin Education en 2018, una referencia en su género.

Peker es autora de libros como "¿El amor es o se hace?", "Putita Golosa, por un feminismo del goce"; “Sexteame, amor y sexo en la era de las mujeres deseantes"; y "La Revolución de las hijas"; y es conductora del programa “Las Mafiosas”, en Nacional Rock. Mientras que Winik dirige hace 10 años junto a Natalia Ortiz Maldonado Hekht Libros, una plataforma de intervención textual que se desarrolla en cinco colecciones centradas en el género ensayo feminista.

