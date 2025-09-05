La esposa de Chayanne: quién es, las fotos de Marilisa y cómo se conocieron

Marilisa Maronesse, la abogada venezolana que conquistó el corazón de Chayanne

El cantante puertorriqueño Chayanne mantiene desde hace décadas una de las historias de amor más sólidas y discretas del mundo del espectáculo. La relación con su pareja, Marilisa, comenzó en los años '80 y se consolidó con el tiempo, pese a los desafíos de la fama, las giras internacionales y la atención constante de los medios.

Quién es Marilisa, la esposa de Chayanne

La esposa de Chayanne es Marilisa Maronesse, una abogada de origen venezolano que en su juventud también se destacó en el mundo de los certámenes de belleza. En 1988 participó en el concurso de Miss Venezuela representando al estado de Portuguesa. Aunque no obtuvo la corona, fue elegida como Miss Fotogenia y Miss Latina, títulos que resaltaron su carisma y presencia escénica.

Lejos de buscar protagonismo mediático, Marilisa decidió construir su vida profesional y personal de manera más reservada. Estudió Derecho en Caracas y, con el tiempo, desarrolló su carrera tanto en Venezuela como en Miami, ciudad donde reside junto a su esposo desde hace varios años.

En 1992 la pareja se casó en una ceremonia privada, manteniendo la unión en reserva por años

Cómo se conocieron Chayanne y Marilisa

El encuentro entre Chayanne y Marilisa ocurrió en 1988, durante la edición del Miss Venezuela. El cantante, que ya gozaba de una carrera ascendente, fue invitado como artista especial al certamen. Allí conoció a la joven concursante venezolana, y según relatan allegados, fue un verdadero flechazo.

Después de su presentación en el concurso, el artista invitó a Marilisa a salir, y desde entonces comenzaron una relación que debió atravesar varias dificultades. En aquel momento, el mánager de Chayanne aconsejó mantener el noviazgo en secreto para preservar la imagen del cantante. A pesar de los viajes, las giras y la distancia, el vínculo creció con solidez.

En 1992, la pareja decidió casarse en una ceremonia privada, manteniendo la unión en reserva durante varios años. Recién en 1997 se conoció públicamente el estado civil del artista boricua, cuando la noticia salió a la luz y sorprendió a sus seguidores.

El flechazo entre Chayanne y Marilisa se dio durante un certamen de belleza en Caracas

La vida familiar del cantante y su esposa

La relación de Chayanne y Marilisa estuvo marcada siempre por la discreción y la estabilidad. Durante la infancia de sus dos hijos, la familia solía viajar unida a cada destino del cantante. Más adelante, cuando Chayanne filmó en la Argentina la telenovela Provócame entre 2001 y 2002, toda la familia se instaló en Buenos Aires, donde disfrutaron de la vida en el país durante los dos años que duró la producción.

Con más de 30 años de matrimonio, Chayanne y Marilisa son ejemplo de amor duradero en el espectáculo latino

En la actualidad, la pareja vive en una amplia casa frente al mar en Miami. Aunque sus hijos ya se independizaron, el matrimonio mantiene la misma dinámica: ella continúa ejerciendo como abogada y él se concentra en sus proyectos musicales desde su propio estudio. Marilisa acompaña a su esposo en algunos viajes y compromisos, aunque suele priorizar su vida profesional y personal lejos de los focos mediáticos.

Un matrimonio sólido y discreto

La historia de Chayanne y su esposa Marilisa es considerada una de las más duraderas dentro del mundo artístico latinoamericano. Con más de tres décadas de matrimonio, lograron mantener un bajo perfil y consolidar una vida en común basada en la estabilidad, la confianza y el respeto mutuo.