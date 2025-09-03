Los hijos de Chayanne: cuántos tiene, quiénes son y a qué se dedican

Chayanne y Marilisa Maronesse forman una de las parejas más estables y reservadas del mundo del espectáculo latino

La vida familiar de Chayanne ha sido siempre discreta y sólida, lo que ha generado interés sobre sus hijos y cómo han crecido lejos del escándalo mediático. Conocer la trayectoria y actividades de los hijos de Chayanne permite ver cómo el cantante logró mantener un equilibrio entre su carrera artística y la vida personal, mientras sus hijos desarrollan sus propios caminos.

La familia de Chayanne y su vida privada

Chayanne está casado con Marilisa Maronesse desde 1992, manteniendo una relación estable y un perfil reservado. La pareja ha formado una familia unida y lejos de la exposición excesiva que caracteriza al mundo del espectáculo. Esta estabilidad ha permitido que los hijos de Chayanne crezcan en un entorno de apoyo y libertad para explorar sus intereses personales y profesionales.

A lo largo de los años, el cantante ha descrito la paternidad como una bendición y ha expresado orgullo por sus hijos, destacando su carácter y talento. Su familia se ha convertido en un referente de privacidad y discreción dentro del entretenimiento latino.

Quienes son los hijos de Chayanne

Lorenzo Valentino Figueroa

Lorenzo Valentino Figueroa combina el deporte, el modelaje y el emprendimiento con su faceta de economista

Lorenzo Valentino, nacido el 14 de agosto de 1997, es el hijo mayor de Chayanne y Marilisa. Graduado en Economía, ha sabido combinar sus estudios con una carrera en el modelaje y el deporte. Lorenzo es un apasionado del fitness, el baloncesto y el golf, y ha logrado construir su propio espacio dentro del mundo público.

Además de sus intereses deportivos y artísticos, Lorenzo demostró su espíritu emprendedor en 2021 al lanzar su línea de ropa llamada Stamos bien. Su perfil combina estilo, disciplina y creatividad, mostrando que los hijos de Chayanne también buscan destacarse en diferentes áreas más allá del legado artístico de su padre.

Isadora Sofía Figueroa

Isadora Sofía Figueroa sigue los pasos musicales de su padre y debutó con su primer sencillo en 2022.

Isadora Sofía, nacida el 10 de diciembre de 2000, es la hija menor de Chayanne. A diferencia de su hermano, Isadora se inclinó por la música, siguiendo los pasos de su padre. Se graduó en composición musical en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami y lanzó su primer sencillo, HBD, en diciembre de 2022.

Además, Isadora mantiene una activa presencia en Instagram, donde comparte su vida y proyectos musicales con medio millón de seguidores. Durante un tiempo, fue compañera de residencia de su prima, la influencer Lele Pons, lo que refleja su conexión con otras figuras del entretenimiento y su interés en explorar nuevas experiencias dentro del ámbito artístico.

Cómo han influido en la carrera de Chayanne

Los hijos de Chayanne han crecido en un entorno que combina la música, la disciplina y la creatividad, elementos que reflejan la influencia del cantante en sus vidas. Si bien ambos han tomado caminos distintos -Lorenzo en el emprendimiento y el deporte, e Isadora en la música-, la formación y los valores transmitidos por sus padres han sido fundamentales para que cada uno desarrolle su propio proyecto profesional.