Las otras obras seleccionados para el Booker Prize 2022

El Booker Prize es uno de los galardones más destacados en lengua inglesa y cada año reconoce ficciones publicadas en Reino Unido e Irlanda: primero se anuncia una lista larga de trece libros candidatos, luego en septiembre se da a conocer la shortlist que se reduce a seis obras, y finalmente a mediados de octubre se da a conocer una única obra ganadora, que recibe 50.000 libras esterlinas.

Pero más allá del reconocimiento económico, el Booker Prize tiene un potencial global de traccionar lecturas, desde cuando se presenta la lista extensa de libros preseleccionados. Este mismo premio tiene su versión internacional, el Booker Prize Internacional, que distingue obras traducidas y que este año tuvo a Claudia Piñeiro con la traducción al inglés de "Elena sabe" en su selección corta.

Además del trabajo de Hernán Díaz, otra de las novelas que integran la longlist del Booker Prize y fue editada al español por el sello Alfaguara es "¡Ay, William!", de la narradora estadounidense Elizabeth Strout, donde retoma a uno de sus personajes emblemáticos, el de la escritora Lucy Barton -que debutó en 2016 con "Me llamo Lucy Barton" y luego continuó en "Todo es posible"- y en esta historia narra el viaje que emprende junto a su exmarido tras descubrir un secreto familiar que, entre otros temas, plantea el misterio insondable que representa la otredad.

El jurado destaca que nadie escribe "la vida interior como lo hace Strout" con una escritura de "meticulosa observación, llena de una profunda visión psicológica", al tiempo que asegura que su personaje Lucy Barton ya es una inmortal de la literatura "frágil, dañada, desentrañada, vulnerable y lo mejor de todo, ordinaria, como todos nosotros".

Strout ya había ganado el Pulitzer en 2009 por "Olive Kitteridge", lo que le otorgó un gran vuelo a sus obras con traducciones en todo el mundo. "Es cierto que tengo reconocimiento y lo valoro pero nunca he terminado de creerme esto realmente. Supongo que por eso sigo haciendo el trabajo que quiero hacer, es decir, tengo un sentido de responsabilidad hacia mis lectores. Siempre escribo para ellos y eso no ha cambiado", dijo en rueda de prensa a propósito de su traducción al español. "No tengo recuerdos de mí misma como no escritora: me recuerdo siempre escribiendo", sostuvo también en ese entonces.

Otro de los libros con circulación local es "Cosas pequeñas como esas", de la irlandesa Claire Keegan. Para el jurado se trata de una historia de "valentía" ambientada en una comunidad irlandesa "que niega su principal secreto". "Small Things Like These", en su lengua original, tiene además una "hermosa, económica y una estructura elegante y densa con temas morales". Tan económica es, 116 páginas en inglés, que se convierte en la obra más breve que alguna vez haya reconocido el premio en toda su historia.

Traducido en nuestro país por Jorge Fondebrider y publicado por Eterna Cadencia en 2021 -que ya antes había editado "Antártida" y "Tres luces"- el libro cuenta la historia de un hombre que trabaja de vender carbón y madera y de pronto se ve involucrado en una situación de terror, que indaga en un caso que tiene relación con lo real: las Lavanderías de las Magdalenas, instituciones de la Iglesia Católica que con la complicidad del Estado irlandés alojaban a niñas y mujeres, a quienes escondían, encarcelaban, esclavizaban e incluso mataban a sus bebés.

La lista completa del Booker Prize 2022, que en septiembre reducirá esta nómina a la mitad, la integran también "The Colony", de la irlandesa Audrey Magee; "After Sappho" de Selby Wynn Schwartz; "Glory" de NoViolet Bulawayo; "Maps of Our Spectacular Bodies", de Maddie Mortimer; "Case Study", de Graeme Macrae Burnet; "The Trees", de Percival Everett; "The Seven Moons of Maali Almeida", de Shehan Karunatilaka; "Booth" de Karen Joy Fowler.

Los otros dos autores que faltan para completar los 13 elegidos de esta edición 2022 del Booker Prize curiosamente son escritores de edades opuestas, la más joven y el más mayor que comparten escenario en una longlist: por un lado, Leila Mottley, estadounidense nacida en 2003, de 20 años, distinguida por su ópera prima "Nightcrawling", y por el otro, Alan Garner, reconocido escritor nacido en Cheshire en 1934, con una larga trayectoria de obras y galardones, elegido aquí por su última ficción "Treacle Walker".

Con información de Télam