La escritora Mariana Enriquez sube a escena y presenta un espectáculo con textos propios

La escritora Mariana Enriquez se mudará de los libros a los escenarios y presentará el próximo 16 de marzo en el Teatro Coliseo "No traigan flores", un espectáculo que la tendrá como protagonista.

Se trata del primer show integral que la escritora protagoniza para compartir una selección de textos propios (y otros no tan ajenos), ponerse en primera persona y narrar en el marco de una puesta artística y musical sobre el escenario del Teatro Coliseo.

La acompañarán el artista Alejandro Bustos en visuales con arena para profundizar este viaje onírico, el contrabajista Horacio Hurtado y el saxofonista Pablo Ledesma proyectarán sonoridades en este show atípico, que mixtura disciplinas.

Y si bien la autora subirá a las tablas, no es la primera vez que lo hacen sus escritos: "Las cosas que perdimos en el fuego", último cuento del libro homónimo, sobre un grupo de mujeres que decide quemarse ante la virulencia y la oleada de violencias machistas, fue llevado al teatro con adaptación y texto de Jorge Thefs y bajo el título "Salvar el fuego".

Por otra parte, su última novela "Nuestra parte de noche", fue publicada hace pocos días en Estados Unidos, por el sello Hogarth, donde recibió múltiples elogios de la prensa de ese país como The Washington Post, que habló de "una obra maestra del terror sobrenatural", o The New York Times, que definió a su autora como "una estrella del rock de la literatura".

La traducción al inglés de su colección "Los peligros de fumar en la cama" fue finalista del Premio Booker Internacional en 2021, y "Nuestra parte de noche" ganó el Premio Herralde de Anagrama al mejor libro del año en 2019.

La premiada escritora de 49 años, consolidada como una figura destacada de la ficción gótica contemporánea, pide fervientemente "No traigan flores" a lo que será su primer espectáculo en escena, el jueves 16 de marzo a las 20 en el Teatro de Marcelo T. de Alvear 1125, ciudad de Buenos Aires.

Entradas a la venta desde 3.500 pesos en www.teatrocoliseo.org.ar y en www.ticketek.com.ar.

Con información de Télam