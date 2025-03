Antonio Gasalla se despidió de su personaje de La Abuela con un emotivo gesto.

Antonio Gasalla falleció a los 83 años, una semana después de haber sido dado de alta de una internación por una neumonía severa. El actor que atravesó graves complicaciones por una enfermedad neurodegenerativa en los últimos años tuvo uno de los personajes televisivos más recordados: el de la "Abuela" que aparecía en el living de Susana Giménez una vez por semana.

"La Abuela" es uno de los personajes más icónicos que Antonio Gasalla desarrolló a lo largo de sus décadas de carrera, con muchas características de la recordada Mamá Cora de Esperando La Carroza. La dupla del humorista con Susana en cada encuentro televisivo marcó números extravagantes de rating por las divertidas e improvisadas ocurrencias del actor y su complicidad única con la diva.

A finales del 2017, Antonio Gasalla se despidió de "la Abuela" en el especial de fin de año del programa de Susana y al finalizar su sketch se sacó su icónica peluca con los ojos llenos de lágrimas. "Siempre que trabajé con vos fue un disfraz, me parece que tenemos edad los dos para que hablemos como personas. Te quiero agradecer mucho, tengo recuerdos enormes", pronunció el actor visiblemente emocionado hacia la conductora, tras casi dos décadas de compartir charlas ante los argentinos.

Por su parte, Susana Giménez también se mostró conmovida y respondió: "Los recuerdos son mutuos. 16 o 17 años trabajando juntos, nunca tuvimos libreto, vos siempre con esa rapidez mental inventando… yo hago la segunda porque sos un actor fabuloso".

Las sentidas palabras de Antonio Gasalla a Susana Giménez

"Tenés algo particular. Como persona te conozco menos porque he ido a tu casa 20 veces, hemos charlado. Tenés una calidad como persona que te hace querida por el pueblo y aportas lo mejor en cada espectáculo", le dijo Antonio a Susana con los ojos llenos de lágrimas. "Espero que la abuela sea un recuerdo imborrable".

El llanto de Susana Giménez al hablar de Antonio Gasalla tras su enfermedad

En un homenaje a Antonio Gasalla en los Martín Fierro en 2023, cuando el actor ya estaba enfermo, Susana subió al escenario a recibir el premio en nombre de él y no pudo contener las lágrimas en su descargo: "Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda. Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más".

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre la muerte de Gasalla

"Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina. Nuestras condolencias a sus seres queridos, abrazándolos en este momento de tristeza", escribieron desde la entidad. Y siguieron: "Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En 1964 participó de la obra Chin Chin con María Luisa Robledo y Alfredo Iglesias. Inició su nutrida trayectoria artística en el ámbito del café concert, junto a Carlos Perciavalle, Edda Díaz y Nora Blay, siendo considerados pioneros en este tipo de espectáculos".