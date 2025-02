Susana Giménez subió a redes un video íntimo por error y desató un escándalo: "Te saco"

El bizarro video íntimo que Susana Giménez subió por error a su Instagram.

Susana Giménez volvió a ser protagonista de un momento bizarro al compartir por error un video íntimo que borró a los pocos segundos, pero que se hizo viral y causó sorpresa en las redes sociales. Qué decía la diva en el video que hizo reír a todo X (Ex Twitter).

La diva Susana Giménez compartió por error un video, en uno de sus ya típicos deslices en Instagram, y fue la protagonista de un impensado blooper. A cara lavada y en la que parece su casa en Uruguay, la diva posa sentada junto a uno de sus perros mientras una voz del otro lado de la filmación le dice: "Te saco una foto para que te veas”.

Pero Susana Giménez no dudó en borrar el video a los pocos segundos de haberlo subido a sus historias de Instagram, al darse cuenta de que no fue intencional. El blooper ya estaba servido en bandeja y las redes fueron más rápidas capturando el divertido momento: “Eso lo subió Moria” y “Borren esto que no la favorece”, fueron algunos de las reacciones a la publicación de la diva de los teléfonos.

Fotograma del video íntimo de Susana Giménez.

Qué pasó con la hija de Susana Giménez y su internación

Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio Mater Dei y encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. "Mecha", el apodo por el que es conocida, había sido intervenida quirúrgicamente pocos días atrás, pero en las últimas horas tuvo que ser hospitalizada nuevamente y se dieron a conocer los detalles en torno a su salud.

La hija de Susana Giménez se encontraba de vacaciones en Miami cuando un accidente doméstico derivó en su rápida internación: sufrió una fractura de cadera con desplazamiento. "Mecha", que tiene 62 años, fue operada de urgencia, le pusieron una prótesis y tuvo el alta médica tres días después.

Sin embargo, en la noche del jueves 20 de febrero, ingresó al Sanatorio Mater Dei por un fuerte dolor producto de la cirugía combinado con fiebre, motivo por el cual volvió a estar hospitalizada. "Tuvo una caída en el garaje de casa. Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante", había dicho Susana Giménez en un móvil concedido a Puro Show por El Trece.

"'Mecha' sufre artrosis, entonces van a hacer un reemplazo de prótesis para llegar a la cirugía es porque ya sufría mucho dolor, si no la evitan", detalló Natalie Weber, panelista de Desayuno Americano. Por el momento, son pocos los detalles que se saben sobre la salud de la hija de Susana Giménez, quien está pasando un momento delicado que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.