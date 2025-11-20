Javi Ponzo recomendó ver Belén en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video incorporó a su catálogo un filme argentino que resonó en los últimos meses por las buenas críticas que tuvo y la buena recepción por parte del público. Se trata de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi que el influencer de cine Javi Ponzo recomendó en sus redes.

Belén es un drama argentino basado en la historia real de una mujer que es encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo y de la abogada que asume su defensa. La película adapta la novela Somos Belén (2019), escrita por Ana Correa, y cuenta con las actuaciones de Dolores Fonzi, Camila Plá, Laura Paredes y Julieta Cardinali. Su estreno en los cines argentinos tuvo lugar el 18 de septiembre de 2025.

"Ya podés ver Belén en Prime Video. La segunda película dirigida por Dolores Fonzi que fue seleccionada para representar a la Argentina en los premios Oscars y los Goya, es imperdible. Basada en hechos reales", escribió Javi Ponzo en el pie de foto de su posteo. Y siguió: "Sinopsis: una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia".

El 22 de septiembre de 2025 se anunció que Belén fue elegida para representar a la Argentina en la categoría de Mejor Película Internacional en la próxima edición de los Premios Óscar. Además, también fue seleccionada para competir en los Premios Goya como candidata argentina.

Escena de Belén.

Elenco completo de la película Belén, disponible en Amazon Prime Video