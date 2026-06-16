Acción, comedia y terror: la película que tiene todo para engancharse en una tarde de frío

Te Van a Matar es una película que fusiona varios géneros.

HBO Max tiene como película más vista una opción que es perfecta para ver en familia o con amigos porque tiene una combinación de distintos géneros. Se trata de Te Van a Matar, filme de terror, acción y comedia en el que Kirill Sokolov asumió el rol de director y confeccionó el libreto en colaboración con el guionista Alex Litvak.

El elenco de la producción cuenta con las actuaciones de Zazie Beetz, Myha’la, Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette y el trasfondo de los personajes principales se origina una década antes de la línea de tiempo central, cuando las hermanas Asia y María Reaves son interceptadas en un comercio local mientras intentaban escapar del entorno violento provocado por su progenitor.

Durante el altercado, Asia utiliza un arma de fuego contra el agresor, acción que deriva en su detención policial y condena, quedando María bajo la tutela de su padre. Tras cumplir su período de reclusión, Asia asume una identidad falsa como personal de servicio doméstico para ingresar a The Virgil, una lujosa y centenaria torre residencial neoyorquina habitada por ciudadanos de alto poder adquisitivo.

La gobernanta del complejo, una mujer de origen irlandés llamada Lilith Woodhouse, es la encargada de coordinar su ingreso. El verdadero propósito de la protagonista consiste en rastrear el paradero de María, quien se desempeña como empleada en el edificio. Sin embargo, la edificación esconde un historial de múltiples e inexplicables desapariciones de personas.

La situación se torna hostil durante su primera noche en el lugar, cuando un grupo de residentes con los rostros cubiertos -entre los cuales se encuentran los vecinos Kevin y Sharon- ingresa a su habitación con intenciones de agredirla. El ataque se ve frustrado debido a la destreza en combate y la preparación de Asia, quien logra abatir a la totalidad de los agresores.

Te Van a Matar.

Elenco completo de Te Van a Matar