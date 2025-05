Abel Pintos estrenó un nuevo álbum e hizo un comprometido anuncio.

Abel Pintos lanzó una nueva canción en todas las plataformas diigtales y, en su anuncio, hizo un sentido descargo ante sus millones de fans. El folklorista estrenó un disco de versiones que lleva el nombre de Gracias a la Vida, clásico de Violeta Parra y popularizado en Argentina por MercedesSosa.

El cantante oriundo de Bahía Blanca escribio un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) en alusión a su lanzamiento para invitar a sus fans a que lo escucharan y en el mensaje se sinceró sobre sus sentimientos. "Mi nuevo disco ya es de todos y no doy más de leer sus comentarios. Gracias por estar desde hace tantos años apoyándome, todos los días, en cada gesto y en cada comienzo", comenzó Pintos.

"Los amo con todo mi corazón. Gracias a la vida, por la música, por ustedes. Nos vemos en la música", cerró su descargo el artista. En la sección de comentarios del posteo de Pintos, se pudieron leer mensajes como "Acabo de escuchar el disco entero, solo escuchando y prestando atención en detalles y imaginando la historia que quisiste contar, y solo decir que lo hiciste de nuevo, increíble, lo das todo" y "No solo vos le das gracias a la vida...yo también por cruzarme con tu arte. Gracias a vos".

No de Shakira, Creo en Ti de Reik, Soy Tuyo de Andrés Calamaro, Eres de Cafe Tacvba, De Repente de Soraya, Me Dediqué a Perderte de Alejandro Fernández y, el track que le da nombre al disco, Gracias a la Vida de Violeta Parra son las canciones que reversionó Pintos en este material.

Abel Pintos.

Abel Pintos habló tras sus shows en Paraná

"Segunda noche en Paraná. Vibrante noche, emocionante encuentro. Difícil explicar la emoción que se sentía, se palpaba. Los amo. Los abrazo fuerte hasta la próxima", escribió el bahiense en el pie de foto de un posteo. Un día antes, se había referido al primer show en esa ciudad en una publicación que rezaba: "Primera noche en Paraná. La casa llena y el público generoso y amoroso recibiendo cada canción y ofreciéndonos su atención y su cariño para que nosotros hagamos lo que amamos con total libertad. Gracias. Vamos esta noche por un segundo encuentro. Nos vemos en la música".

Abel Pintos se pronunció en contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, en alusión a las declaraciones cargadas de odio por parte del Presidente de la Nación hacia sus colegas María Becerra y Lali Espósito.