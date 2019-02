SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Jorge Lanata realizó un duro descargo en su programa de Radio Mitre, luego de la campaña que se inicio en redes en contra de la serie "Codicia", que en un principio iba a ser estrenada en la plataforma Netflix.

"Ustedes pueden estar seguros de dos cosas: una es que Dios existe y la otra es que yo voy a estrenar Codicia este año. En Netflix evidentemente ya no, si no puede salir en ningún lugar yo voy a ir a cada cumpleaños de 15 con una pantalla. Voy a juntar a la gente alrededor de la pantalla y les voy a hacer ver codicia", expresó el periodista, visiblemente molesto.

Y continuó: "Estoy enojado con esto. Me parece injusto, me parece que son una manga de mediocres hijos de puta. Quiero que me dejen laburar tranquilo. Nunca pedí censura a ninguna cosa. Los k hicieron 40 mil programas de pelotudeces, nunca me van a escuchar decir que canal 7 levante".

Y concluyó: "Es una locura que le tengan miedo a esto. El hecho de que tengan miedo habla más de ustedes que de mí. Fíjense cómo se manejan porque se están dando demasiado a conocer. Están siendo demasiados transparente, sean más inteligentes. Esta no es la manera de cagarme".