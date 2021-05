Yanina Latorre durísima con Calabró y TV Nostra: "Es vergonzoso lo que están haciendo"

Después de que Calabró analizara el rating de Showmatch, Yanina Latorre salió a destrozarla y aprovechó para chicanear al programa conducido por Jorge Rial. La angelita calificó de "paupérrimo" el desempeño de TV Nostra.

Con sus diferencias a cuestas, tanto Showmatch como TV Nostra desde que debutaron este año en sus respectivas señales no lograron estar a la altura de las expectativas que se generaron alrededor suyo, sobre todo en el rating. En Radio Mitre, Marina Calabró hizo un crudo análisis del presente que atraviesa el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, lo que provocó una dura crítica en Los Ángeles de la Mañana. La que más se ensañó con la periodista de Mitre y América TV fue Yanina Latorre: "Es vergonzoso lo que están haciendo en TV Nostra, Rial es un groso y lo que está haciendo todos los días es paupérrimo".

Desde que Showmatch volvió a la pantalla de El Trece hace dos semanas tras su ausencia en el 2020 por la pandemia del coronavirus, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli solo cosechó escándalos y no pudo asentarse en el rating. Para el canal de aire del Grupo Clarín se trataba de la gran apuesta del año para levantar sus niveles de audiencia, pero salvo en la apertura el programa de Tinelli no logró hacer pie. Aunque a menor escala, algo similar ocurrió con TV Nostra en América TV, la gran chance de Jorge Rial de salir de Intrusos para conducir su propio programa de actualidad y espectáculos.

Integrante del ciclo conducido por Jorge Rial, Marina Calabró también tiene su columna de análisis del rating en Lanata sin filtro, el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Desde ese lugar, la periodista suele disparar con dureza contra Marcelo Tinelli y sus magros niveles de audiencia. En Los Ángeles de la Mañana cruzaron a Calabró por sus palabras y Yanina Latorre aprovechó para chicanear al programa conducido por uno de sus mayores enemigos mediáticos: "Me llama la atención, Marina, que si le vas a pegar a Tinelli que hace 10, 12 o 15 puntos y va contra el fútbol, que no hablés del 0,9, 0,4 y 0,5 de TV Nostra".

"Es un fracaso TV Nostra. Si le vas a pegar a Tinelli, autopegate. Porque es vergonzoso lo que están haciendo en TV Nostra, lo digo de verdad", continuó la angelita, completamente sin filtro. Bien sabido es que Latorre no tiene una buena relación con Jorge Rial, pero eso no la privó de elogiarlo al tiempo de que también destruyó el trabajo que están haciendo en la pantalla de América TV: "Rial es un groso, un número uno a pesar de que no me caiga bien, y lo que están haciendo es paupérrimo. ¡Y ella se sienta a hacer mier... a alguien que en su apertura hizo 16 o 18 puntos, mientras que participa en otro con 0,5! Ahí deja de ser creíble".