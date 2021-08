Yanina Latorre destrozó a Ángela Leiva por su lesión para evitar el baile del caño: "Es mentira"

Ángela Leiva pidió reemplazo en La Academia por una supuesta lesión y Yanina Latorre aseguró que es mentira que la cantante esté imposibilitada de bailar, y que solo pidió suplente porque no quiere perder.

El ritmo del caño es sin dudas uno de los más difíciles de La Academia de Showmatch, y fueron varios los famosos que por distintos motivos pidieron reemplazo. Una de ellos fue Ángela Leiva, que le dijo a la producción que había sufrido una lesión en el abductor. "Es mentira. Ella intentó hacer el baile y no le salió", disparó Yanina Latorre, que se mostró bastante molesta con los participantes que buscaron cualquier forma con tal de esquivar el baile del caño, una de las pruebas más complicadas del certamen.

En la emisión de este miércoles de Los Ángeles de la Mañana, se habló de la polémica que se generó en La Academia por los famosos que pidieron reemplazo para el baile del caño. Es que se trata de uno de los ritmos más complicados y ninguna celebridad quiere perder. A pesar de que el jurado conformado por Hernán Piquín, Ángel de Brito, Jimena Barón, Carolina Pampita Ardohain y Guillermina Valdés aseguró en diversas oportunidades que valoran el esfuerzo de los titulares fueron varios los que pidieron no estar presentes en el caño.

Entre ellos está Ángela Leiva, que según se reveló de forma oficial tiene una lesión en el abductor, como contó el mismo Ángel de Brito en LAM. Pero Yanina Latorre parece que no le cree a la cantante tropical: "Ángela Leiva miente, dice que está lesionada, intentó e intentó, porque no es que no lo hizo, pero no le salió el caño. Como no le salió, planteó en la producción que como no le salía iba a inventar una lesión". La panelista también remarcó que Débora Plager tiene por contrato no participar de este ritmo "porque no se anima por el tema sexual".

"Obviamente la producción no te puede salir a matar, pero es una irresponsabilidad de ella", agregó Latorre, que aseguró que seguramente la iban a desmentir. Al mismo tiempo también ponderó la actitud de Viviana Saccone, Agustín Sierra y el Polaco, que hicieron lo que pudieron, según palabras de la misma angelita.

Karina, La Princesita desmintió a Yanina Latorre por su reemplazo

La panelista también contó este miércoles que Karina, La Princesita pidió su reemplazo pero que se arrepintió a último momento. "Cuando La Princesita vio el 5 de Pampita, vio que todos dijeron que valoran a los que no tuvieron reemplazo, ahí se arrepintió, volvió para atrás y va a bailar", explicó Latorre. Alertada de esto por una seguidora de Twitter, la cantante tropical desmintió a la angelita con dureza: "Desde el día 1 que quise hacer lo que podía. Es más, mi aviso de que estaba lastimada fue el domingo y el lunes antes del programa yo ya había asegurado que lo hacía yo".