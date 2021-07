Ángel de Brito dejó muda a Yanina Latorre en LAM: "Vos eras albertista"

La panelista de Los Ángeles de la Mañana habló desde Miami. Comunicó que va a regresar al país, aunque no especificó la fecha, y recibió el cruce del propio conductor.

Yanina Latorre sigue en Miami y aparece de a ratos en el programa de Los ángeles de la mañana. Durante la charla de esta mañana, un recuerdo de De Brito desencajó a la esposa del futbolista: "Vos eras albertista, yo me acuerdo. Te recibo en la Casa Rosada con Nara Ferragut y Majo Martino y te whatsappeabas". Desencajada y entre gritos, reaccionó: "Me estoy brotando. Soy tan grosa que lo conozco, tengo el teléfono, voy a la Casa Rosada, tomo un café con el tipo y lo critico. Las demás obsecuentes son cholulas de Alberto", dijo en alusión a Florencia de la V.

"Necesito volver a trabajar porque tengo una responsabilidad. Tengo un pasaje pero no quiero decir la fecha a ver si se levanta y me pego un tiro", exclamó en una videollamada con Los Ángeles de la Mañana la panelista Yanina Latorre desde su departamento en Miami. "Acá todo está perfecto, la gente se cuida. Algunos usan barbijo pero otros no. Vivo en un país y tengo derecho a vacacionar en Miami y volver a Argentina", dijo. También comentó que su marido, el futbolista Diego Latorre, está en Argentina pero ella se quedó para esperar el turno de la segunda dosis de la vacuna Pfizer, y que ella regresará al país pero sus hijos Lola y Diego se quedan en la ciudad estadounidense: "El colegio de mi hijo y la facultad de mi hija son por Zoom, así que no hay problema con eso".

Latorre, en contra de los festejos en el Obelisco por los varados

En sus Instagram comparó las celebraciones masivas en la ciudad después de la victoria de Argentina por 1-0 sobre Brasil, el sábado por la noche, a cuando se hizo el velorio de Diego Maradona. "A la gente no la dejan volver a sus casas, en Miami hay 70% de vacunados y vida normal". También pidió por la vacuna Pfizer, y aseguró: "Hay un país pendiente de eso". El domingo por la mañana, escribió en Twitter: “Albertico, en el obelisco no te contagias? Serías tan amable de explicarme, por qué no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”.

Hoy, durante el móvil, exclamó: "Ese festejo se podía frenar. Así como te mandan cuatro gendarmes, cuatro ñoquis de migraciones a boludear en un auto a ver si estás en tu casa, que los manden a controlar los festejos. A mi marido Diego lo fueron a controlar dos veces a mi casa. El problema no es los que salimos de viaje que tenemos la cultura suficiente como para entender que tenemos que quedarnos en casa siete días, el problema son los piquetes y las manifestaciones, y en los lugares más humildes donde la gente comparte el mate y no usa barbijo". En el mismo momento, la Dirección Nacional de Migraciones confirmaba que uno de los viajeros con variante Delta incumplió con la cuarentena. El personal concurrió a su domicilio en la Capital Federal el día 1ero de junio y pudo constatar su ausencia. Por esta razón, se le iniciará una denuncia penal.