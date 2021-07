Yanina Latorre vuelve a la Argentina luego de haber estado un mes en Miami

La panelista de Los Ángeles de la Mañana anunció que le confirmaron su vuelo de vuelta para este fin de semana. Había viajado con su familia para aplicarse la vacuna Pfizer.

Luego de haber estado un mes "varada" en Miami, Yanina Latorre anunció que abandonará la lujosa torre en la que se hospeda en Estados Unidos y regresará al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. La panelista había viajado con su familia para aplicarse la vacuna Pfizer y tuvo que quedarse en la ciudad playera luego de las restricciones que pusieron con los desembarcos del exterior.

En su cuenta de Instagram, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se había quejado reiteradas veces porque no le confirmaban su vuelo de regreso a la Argentina, luego de haber viajado a Miami por decisión propia para vacunarse fuera del sistema nacional. En sus redes, desde la comodidad de su departamento con vista al mar y ventanales enormes, le exigió al presidente Alberto Fernández que le contestara por su "situación de emergencia", mientras participaba del programa de El Trece mediante videollamada.

Al aire con Ángel de Brito, Yanina Latorre confirmó que regresará al país este fin de semana, luego de haber anticipado misteriosamente que había recibido la confirmación de su vuelo. Pero en lugar de agradecer, siguió con las quejas. "Hoy salió el lista de Aerolíneas con todos los vuelos cancelados y confirmados....el mío está confirmado. Yo digo, si ya sabían el viernes los detalles del DNU del Gobierno ¿por qué no dijeron antes cuáles vuelos estaban confirmados?", dijo la angelita, que ya había viajado a Miami durante la pandemia para vacunar a su madre y festejar el cumpleaños de su hija Lola.

Cuando su fecha de vuelta todavía no había sido confirmada, la panelista se quejó por los festejos en el obelisco por el triunfo de la selección Argentina, "Estoy indignada con lo del Obelisco. El festejo en el Obelisco ¿Y el Covid? Como con el velorio de Maradona. Y a la gente no la dejan volver a su casa", comentó en una historia de Instagram.

En Twitter tampoco tuvo descanso y, aprovechando la situación de los festejos en 9 de julio, comparó su prioridad como "víctima" y atacó contra el gobierno. "Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? Gracias!", publicó primero. Ante la respuesta de muchos usuarios, algunos a favor y otros en contra, Yanina Latorre se entusiasmó y siguió divirtiéndose con sus quejas. "Albertico ¿en el obelisco no te contagias? Serías tan amable de explicarme, porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver", tuiteó.

Por último, ya menos inocente, se refirió a la selección de fútbol y habló de "no dejarse usar". "Chicos, no se dejen usar por este gobierno, porque ahora viene Albertico los usa políticamente y sigue el gobierno populista", escribió la panelista, que hace un mes no vive en su país y festejó el triunfo de la Copa América en las playas de Miami.