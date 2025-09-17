De cuánto es la fortuna de dinero de Wanda Nara: los millones de la empresaria y modelo

Wanda Nara construyó su popularidad desde la televisión y hoy se afianza como conductora y referente mediática.

La fortuna de Wanda Nara genera gran interés por su trayectoria multifacética en el espectáculo, la televisión y los negocios. La empresaria y modelo argentina supo reinventarse a lo largo de los años, consolidándose como conductora en el prime time y como referente en el mundo de la moda y la cosmética, además de ser figura mediática internacional.

La fortuna actual de Wanda Nara

La riqueza personal de Wanda Nara supera ampliamente los 2 millones de euros en ingresos propios, gracias a su actividad en redes sociales, acuerdos publicitarios y la pensión pactada tras su separación de Maxi López. Sin embargo, al sumar los bienes compartidos con Icardi, el total asciende a unos 77 millones de euros, lo que la coloca entre las figuras argentinas con mayor patrimonio.

Este nivel económico convierte a Wanda en una excepción dentro del mundo del fútbol, donde habitualmente los jugadores son quienes concentran la riqueza. Su habilidad para diversificar inversiones, lanzar emprendimientos propios y mantenerse en el centro de la escena mediática la transformaron en una de las personalidades más influyentes y con mayor proyección empresarial del país.

La carrera de Wanda Nara en la televisión y los medios

El salto a la popularidad de Wanda Nara se produjo en “Bailando por un Sueño”, ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde comenzó a forjar su perfil mediático. Con el paso del tiempo, no solo se mantuvo vigente, sino que también encontró nuevas oportunidades en la televisión. Su participación como conductora en programas como MasterChef y Bake Off le dio un lugar destacado en el prime time, consolidando una carrera que logró trascender la exposición inicial de sus comienzos.

Además de su rol en la televisión, supo capitalizar su influencia en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores y acuerdos publicitarios que representan ingresos significativos dentro de su patrimonio.

El camino empresarial de Wanda Nara

El costado empresarial de la modelo se fortaleció durante su relación con el futbolista Mauro Icardi, a quien representó en importantes negociaciones de contratos deportivos. Su rol como agente le permitió adquirir experiencia en el mundo de los negocios y posicionarse como una gestora exitosa de grandes acuerdos.

En 2022 lanzó Wanda Cosmetics, su línea de productos de belleza que logró expandirse en distintos mercados internacionales. Esta iniciativa diversificó sus fuentes de ingresos y contribuyó a que la fortuna de Wanda Nara creciera de manera sostenida. También incursionó en la música con el lanzamiento de su sencillo “Bad Bitch”, que reforzó su perfil como figura multifacética.

Patrimonio compartido con Mauro Icardi

El matrimonio con Icardi no solo fue mediático, sino también una sociedad económica de gran impacto. Ambos construyeron un patrimonio estimado en 77 millones de euros, que incluye propiedades en Argentina, Italia y Francia, además de automóviles de alta gama y otros bienes.

Dentro de ese capital se contemplan cifras millonarias derivadas de los pases futbolísticos de Icardi: 3 millones de euros en su paso al Sampdoria, 30 millones al Inter de Milán y 20 millones al París Saint-Germain. A esto se suma su actual contrato con el Galatasaray, valorado en 10 millones de euros anuales. Como representante del jugador, Wanda recibió un porcentaje de cada negociación, asegurando así una parte sustancial de los beneficios.

El patrimonio compartido con Icardi asciende a 77 millones de euros e incluye propiedades de lujo y contratos millonarios

En caso de concretarse el divorcio, la división de bienes será un punto clave, ya que no solo está en juego el reparto proporcional, sino también la manutención de los hijos en común y los acuerdos por pensión alimentaria.