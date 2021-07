La advertencia de Canosa al gobierno: "Si lo hacen, me cuelgo en el Obelisco"

La periodista dejó en claro que si vuelven a bajar la fase se colgará en el Obelisco y armará un escándalo.

Una vez más, Viviana Canosa lanzó comentarios sobre las medidas que el gobierno debería tomar, en este caso, ante la llegada de la cepa Delta del coronavirus a la Argentina. Mientras dos invitados a su programa se referían a la situación sanitaria del país, la periodista se metió en la conversación y le envió un mensaje a Alberto Fernández: “Ni se les ocurra volver a encerrarnos”.

“Ojo con lo que van a hacer. No es una amenaza, por supuesto. Después de los papelones que cometieron, las aberraciones que han hecho y las cosas que nos han prohibido en cuarentena, la cuarentena más larga, absurda y pelotuda del mundo, ni se les ocurra volver a encerrarnos”, expresó la ex conductora de programas de chimentos y dejó ver su desacuerdo con las políticas sanitarias que han tomado la gran mayoría de los países.

La situación económica y social de Argentina cuando llegó el coronavirus no permitía una cuarentena laxa y, para evitar un colapso sanitario, el gobierno tomó medidas contundentes. A pesar de esa realidad, Canosa continúa con su enojo: “No me vengan ahora con la cepa Delta, la cepa flete, ni la de tu hermana. Ni se les ocurra volver a hacer un desastre sanitario porque la gente no se lo va a bancar. Piensen seriamente la boludez que van a volver a hacer”.

“Si a mí me dicen que nos encierran de nuevo después de las noticias que leímos, me cuelgo en el Obelisco y hago un escándalo. No me importa nada. Espero que no vuelvan a hacer la boludez que hicieron, pienso en la gente que nos está mirando”, lanzó la locutora y luego, para suavizar sus declaraciones, agregó: “Lo digo medio con humor, medio en serio”.

Fuerte contrapunto de Flor de la V

Hace algunos días, Canosa fue noticia tras criticar el pasaporte sanitario y Flor de la V le devolvió una lapidaria respuesta. “Para mí es una tilinga elevada a la potencia. Viste cuando dice ‘tengo dos pasaportes, mis abuelos vinieron en los barcos. Te los frego en la cara, manga de sudacas'. Es la misma tilinga que hacía chimentos acá en América, que tiraba bombas cuando venía con los suéteres de poliéster y con las botas bucaneras”, expresó de la V sobre los dichos de la presentadora, quien había hecho referencia a que tenía un pasaporte argentino y otro español, pero que prefería quedarse en su país.