Luis Novaresio se rebeló ante Viviana Canosa por los penes de madera: "Nosotros inventamos la noticia"

El periodista cruzó con dureza a la conductora anti derechos y desmitificó sus mentiras y falta de argumentos sólidos en su cruzada en contra de la ESI.

Luego de que Viviana Canosa tuviera un rabioso programa en contra de la compra de penes de madera para incentivar la educación sexual integral (ESI), Luis Novaresio cruzó todas sus mentiras y dejó en evidencia la falta de argumentos sólidos de la conductora macrista y anti derechos. "Perdón, pero los que estamos inventando la noticia somos nosotros, no ellos", reconoció el periodista, dejando muda a Canosa.

"Señores, ¿de qué estamos hablando? De 10 mil penes de madera que pueden servir para que la gente aprenda a usar preservativo", arrancó Novaresio, en el famoso pase que tiene con Viviana Canosa en A24. Evidentemente molesta, Canosa expresó: "Yo digo lo que pienso. En el aborto fui la 'abanderada' y para mí la gente tiene que saber que antes de matar y descuartizar a una criatura (sic), como es un aborto, habría que enseñarles como cuidarse. Tanto a varones como a niñas".

Implacable, Novaresio derribó una a una las mentiras de Canosa: "Bueno, de esto se trata lo de los penes de madera. Lo de descuartizar no existe. Misoprostol. Mi-so-pros-tol. La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos o no educación sexual". Tratando de ganar una discusión perdida -por falta de argumentos sólidos- Canosa contraatacó: "Queremos educación sexual pero no queremos penes de madera porque falta un montón de plata y la tienen que estar poniendo en otro lado. Y además debe haber un curro en el medio".

"¿Te sentís a la altura de discutir cómo se da educación sexual? Yo no", sentenció Novaresio. Titubeando, Canosa soltó: "Sí, me siento a la altura de discutir. Porque soy madre". "Por ser madre no sabés. No sabés de sinusitis, vas al otorrinolaringólogo Viviana", lapidó el periodista que se autopercibe como "gorila".

Sin dar el brazo a torcer Canosa disparó: "Hay cosas de la educación sexual que me gustaría hablarlas yo con mi hija y no una ginecóloga. Porque yo soy su madre, la parí y la conozco". Serio, el conductor recientemente casado retrucó: "Martina (hija de Canosa) tiene el privilegio de tenerte como mamá, pero hay muchas niñas que no lo tienen o tiene padres que no están a la altura de las circunstancias. Y para ellas hay algo que se llama Estado. Para tratar de nivelar a las 'no Martinas' con ella y tengan información para poder elegir con libertad. Lo que trajo la discusión del pene de madera es que un montón de pibes no saben usar el preservativo y eso está buenísimo que sepan hacerlo"

"Con que una piba no tenga sífilis o un pibe no sea papá a temprana edad porque no sabía y pueda elegir, yo creo que valió la pena. (...) No mezclemos todo. Hay que dar educación sexual (...) Viviana, si vos estabas en contra del aborto, ¿por qué no diste clases durante todo un año sobre cómo usar un preservativo?", cuestionó Novaresio tratando de que Canosa entrase en razón, cosa que no sucedió ya que la conductora empezó a mezclar temas dejando en evidencia su completa falta de argumentos.

"No sabés todo lo que hice. Lo que pasa es que también se cagan en la Iglesia. ¿Sabés lo que ha contenido la Iglesia?", atacó Canosa, a lo que Novaresio desestimó con un rápido: "En materia de educación sexual la Iglesia no ha hecho nada (...) Desde las jerarquías eclesiásticas, la Iglesia bombardeó la educación sexual por años y hasta hoy (...) Perdón, pero los que estamos inventando la noticia somos nosotros, no ellos (...) El embarazo no deseado se evita con educación sexual y la educación sexual se permite con un Estado presente". Humillada, Viviana Canosa se excusó diciendo 'que necesitaba cuidar su voz' para salir de la discusión.