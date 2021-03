Viviana Canosa respondió a las críticas de quienes la acusan de "bebotear" en cada una de sus entrevistas.

Viviana Canosa no se guardó nada y respondió a las críticas de quienes la acusan de "bebotear" en cada una de sus entrevistas. La conductora de A24 fue de invitada a Los Mammones y contó por qué su tono de voz hace que parezca que está coqueteando con los invitados de su programa.

"Hablas siempre sensual, ¿me beboteas un poco?", le preguntó Jey Mammon, a lo que Canosa, un tanto irritada, contestó su verdad: "La verdad que no. Dicen que yo beboteo, pero tengo la voz muy gastada".

La conductora admitió que antes tenía otra voz y que "se le va gastando a una determinada hora" entonces habla de esta manera. "No es porque estoy beboteando, es porque no doy más", afirmó Canosa y dijo que "hace mucho no bebotea".

"Uso mucho la voz durante todo el día, hablo mucho y me doy cuenta que estoy cansada", siguió diciendo la conductora, justificando su manera de hablar. "¿Te levantas como Valeria Lynch?", le consultó Mammon y Canosa admitió: "Me levanto como Cacho".

Viviana Canosa destacó sus entrevistas favoritas

Viviana Canosa habló de su nueva faceta de entrevistadora de políticos y destacó cuáles fueron las entrevistas más picantes que tuvo. Patricia Bullrich, Aníbal Fernández y Sergio Berni fueron los encuentros que más disfrutó porque "nunca se sabe por donde van a ir".

De todas formas, Canosa admitió: “No llamo a gente con la que no la paso bien”. También habló sobre la importancia del rating en su vida y reconoció: “El rating me importó al principio, pero hace mucho tiempo que trato de disfrutar lo que hago. Si siento que está bien y el canal me banca, está bien. No estoy para pasarla mal en la tele”.

Las fantasías de Viviana Canosa

En otro punto de la entrevista, Viviana Canosa habló de sus fantasías sexuales. “Me gusta lenguaje explicito en el sexo. Lo doy y quiero que sea recíproco", admitió la conductora y sostuvo que para ella, "en la cama vale todo lo que entre dos personas esté consensuado”.

También habló sobre su situación sentimental y dijo que "está sola y soltera": "No hay ningún tipo que me venga bien". Además, mostró su postura en contra del poliamor y afirmó: “Lo detesto, no creo en el poliamor. Esa bragueta es mía y no la comparto”.