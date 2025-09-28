Tragedia en China: excursionista perdió la vida en el monte Nama tras intentar sacarse una selfie

En las redes sociales se viralizó en las últimas horas un trágico video en el que se puede ver a un hombre caer al vacio, desde el monte Nama, en Sichuan, uno de los picos más altos de China.

Los usos excesivos de la tecnología puede llevar a desenlaces extremos, como sucedió en esta ocasión en China. Un hombre se encontraba escalando uno de los picos más altos del país asiático, el monte Nama, en Sichuan, cuando decidió que era un buen momento para tomarse una selfie, lo que derivó en una verdadera tragedia.

Qué pasó en China: una selfie que terminó en tragedia

En las redes sociales se viralizó en las últimas horas un trágico video en el que se puede ver a un hombre caer al vacio, desde el monte Nama, en Sichuan, uno de los picos más altos de China. La filmación estuvo a cargo de otro miembro de la excursión, quien desde atrás filmó como aquel intenta tomarse una selfie en un momento crucial de la escalada, y termina en tragedia, al soltarse de la cuerda que lo mantenía unido a su grupo.

Dónde queda el monte Nama y cómo es

El monte Nama, también conocido como Monte Gongga, se encuentra en Sichuan, y es el punto más alto de la región, con un pico de 7.509 mts, es decir 24.636 pies sobre el nivel del mar. En este sentido, su increíble altura lo convierte en el tercer pico más alto a nivel mundial, y el más oriental y aislado del mundo.

Fue descubierto luego de que los primeros exploradores occidentales de la región oyeron hablar de una montaña extremadamente alta y la buscaron. Una de las primeras mediciones de la montaña, que por aquel entonces se llamaba Bokunka, remite a siglos atrás. Fue realizada por la expedición al Asia Interior del conde húngaro Béla Széchenyi entre 1877 y 1880. En el estudio se situó la altitud del pico en 7600 metros (24 900 pies), una cifra no muy lejana a la que persiste.

El entorno natural del Nama es uno de sus principales atractivos. Los caminos hacia la base atraviesan bosques vírgenes, praderas alpinas y aldeas tibetanas, ofreciendo un contacto directo con la cultura y los paisajes locales. Desde la cima, las vistas son espectaculares: se divisan las crestas nevadas de Gongga y otros picos circundantes, lo que hace que la experiencia sea inolvidable.

Las mejores épocas para ascender son en primavera y en otoño, cuando el clima es más estable y las condiciones de nieve y hielo resultan favorables. Miles de turistas se sienten convocados por la experiencia y se animan a la salvaje excursión, encabezada por especialistas y organizadas en grupos.