Superó a China: dónde queda el tren más rápido de Sudamérica

Dónde queda el tren más rápido de Sudamérica.

La mayor cantidad de trenes eléctricos no está en China, sino en un país de Sudamérica que se caracteriza por tener una increíble flotilla de vehículos. Los detalles sobre los trenes más rápidos del mundo y su poderoso impacto en el cuidado del medioambiente.

Chile es el país con más trenes eléctricos del mundo. De hecho, ya se integraron 300 unidades eléctricas nuevas a la flota de Santiago y la meta para 2025 es llegar a las 4.400 formaciones, lo que equivaldrá al 70% de todo el parque automotor de la región.

Las actualizaciones de los nuevos trenes eléctricos

Según un informe de Latina Noticias las nuevas unidades que se sumaron a la flotilla de trenes eléctricos de Chile suponen avances tangibles en estándar de calidad y tecnologías, y comodidades inusuales en los transportes públicos como wifi gratuito, aire acondicionado, puertos USB y cámaras de seguridad.

El objetivo de Chile es que a fin de año dos de cada tres trenes sean eléctricos. Más allá de esta proyección, Santiago se posiciona hoy como la región con más unidades eléctricas fuera de China, lo que las convierte en un estandarte en materia ecológica.

A cuánta velocidad va el tren más rápido de Chile

El año pasado, uno de los trenes de Santiago -el más veloz de la región- fue capaz de alcanzar una velocidad de 160 km/h.