Raúl Rizzo se soltó y reveló lo que pocos se animan a decir sobre Francella: "Es"

Raúl Rizzo se soltó y reveló lo que pocos se animan a decir sobre Francella.

Raúl Rizzo es uno de los actores más versátiles de Argentina y es conocido por su frontalidad a la hora de opinar sobre temas políticos y sociales. Y en recientes declaraciones, el actor de Padre Coraje lanzó una crítica hacia Guillermo Francella, por los dichos del actor hacia el INCAA.

Meses atrás Guillermo Francella había visitado el canal de stream OLGA y sostuvo: “Hay un cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público”. Ahora, el actor Raúl Rizzo habló sobre estos dichos, consultado por el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live): “El teatro comercial se nutre de mucha gente que se forma en el teatro independiente... y es subjetivo que no le guste a Francella, que no le guste a él no garantiza nada”.

Acto seguido, y fiel a su estilo picante, Raúl Rizzo lanzó hacia Francella: “¿Por qué no disfruta de lo que le pasa y se deja de joder?”. Y sentenció: “Que mire su filmografía, a ver si todas las películas que hizo son maravillosas o estupendamente bien hechas para lo popular. Yo tengo mis dudas ahí también”.

Por último, Raúl Rizzo deslizó una crítica hacia el desempeño actoral de Guillermo Francella y resaltó: "No me gusta Guillermo Francella como actor. Es un actor eficaz, pero no es un actor talentoso, y hasta ahí llega mi mirada sobre él”.

Qué hará Guillermo Francella tras El Encargado

Tras el estreno de la cuarta temporada de El Encargado (que supuestamente llegará a fines del 2025 a la plataforma Disney+), Guillermo Francella afrontará el 2026 con un regreso al teatro. Según información de La Pavada (Crónica), será dirigido por Marcos Carnevale en Desde el jardín, junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Daniel Miglioranza, Carla Pandolfi y Diego Jaraz. La obra llegará a fines de marzo al teatro Metropolitan.

Se trata de una adaptación de la película Being There (1979), un clásico protagonizado por Peter Sellers. La historia sigue a Chance, un jardinero ingenuo que vive recluido en una mansión hasta que la muerte de su protector lo obliga a salir al mundo, donde sus simples comentarios sobre jardinería son interpretados como profundas metáforas filosóficas por la élite política.