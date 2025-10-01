Paró en la ruta para ir al baño y le robaron la millonaria cifra que dejó en auto: la historia que se volvió viral en Jujuy

Un hombre paró en la ruta para ir al baño y le robaron $90 millones que había dejado en el auto.

San Salvador de Jujuy fue el escenario de un nuevo hecho de inseguridad que tuvo de protagonista a un hombre que denunció que le robaron $90 millones que llevaba en su auto. Los detalles sobre el terrible robo que mantiene alertas a los vecinos de la zona.

El robo millonario ocurrió este miércoles en el barrio Alto Comedero. Según lo constatado en la denuncia, la víctima había parado en la ruta para ir al baño y había dejado en su auto $90 millones para hacer un depósito bancario y saldar una deuda "con una distribuidora de bebidas". Cuando volvió al coche, el dinero ya no estaba allí.

El hombre relató que dejó el dinero en dos bolsas plásticas negras que dejó a la vista en el asiento del acompañante de su automóvil. La Dirección General de Investigaciones Policiales del barrio Chijra ya está trabajando para dar con los responsables del golpe millonario.

Las pistas que investiga la Policía

Hasta el momento la Policía no dio a conocer las pistas que investiga para dar con la identidad de los autores del robo, pero se está intentando reconstruir cómo se llevó a cabo el golpe. La provincia se vio conmocionada por el robo millonario.