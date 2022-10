Oscar, el gato que predijo 100 muertes en un geriátrico

La historia del felino se volvió viral por su increíble efectividad.

Una increíble historia se volvió viral en las redes sociales y el protagonista es un gato. Su nombre es Oscar y, por fuera de lo común de ser solo un animal doméstico, descubrieron una "habilidad" insólita: el felino predijo 100 decesos, lo apodaron "El mensajero de la muerte" y varios profesionales de la salud salieron a hablar sobre este tema.

Después de varias pruebas que dieron su grado de efectividad, la gente que trabaja en la residencia de adultos mayores Rhode Island ubicada en Estados Unidos, dio a conocer la historia de Oscar. "No se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir", indicó David Sosa, médico especializado en geriatría, quien dialogó con la revista The New England Journal of Medicine.

El gatito tiene 15 años y llegó al lugar gracias a un trabajador del geriátrico que lo acogió cuando vivía en la calle. Al darse cuenta de esta situación, consideraron hacer una prueba para evaluarlo bajo sus propios ojos: llevaron al animal a la habitación de un paciente que estaba próximo a morir, pero Oscar se fue al cuarto de otro adulto mayor.

Lo sucedido sorprendió a todos: el paciente que tenía un cuadro delicado de salud vivió varios días más, mientras que el otro, al que el gato fue a su habitación, murió a las pocas horas. "Siempre se las arregla para aparecer en las últimas dos horas", sostuvo Joan Teno, doctora y docente en la Universidad Brown.

En este sentido, Teno dijo no creer que tenga "facultades paranormales" y lo atribuyó a una "experiencia química". Durante el 2022, Oscar predijo un total de 100 fallecimientos y dada la magnitud de esta situación, su historia se volvió viral en las redes sociales donde despertó todo tipo de reacciones.

