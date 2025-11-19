EN VIVO
Virales

No se podrán instalar aires acondicionados sin autorización: la ciudad argentina que anunció la particular medida

Los detalles de la medida que ya está en vigencia y afecta a hogares y comercios.

19 de noviembre, 2025 | 18.57

El municipio de Bariloche dio a conocer una nueva ordenanza que sorprendió a los vecinos, ya que se prohibió la instalación de aires acondicionados sin autorización previa. La medida ya entró en vigencia y afecta a hogares y comercios de la ciudad.

La prohibición de la instalación de aires acondicionados busca ordenar el uso de energía y evitar daños estructurales en edificios históricos. La medida busca controlar la ubicación, potencia y eficiencia energética de los electrodomésticos.

Además, desde el municipio se aclaró que el objetivo no es impedir el uso de los aires acondicionados, sino optimizar las condiciones y requisitos técnicos para que los equipos se instalen de manera segura. De esta manera, los vecinos que quieran instalar un aire acondicionado deberán solicitar permiso (de forma online o presencial en el área de Obras Particulares de la municipalidad), presentando documentación, y contratar a un técnico.

De esta manera Bariloche se suma a otros puntos turísticos que implementan nuevas medidas para lograr un equilibrio energético y una seguridad en la estructura de los edificios.

MÁS INFO

Qué incluye la medida oficial

  • Solicitud de permiso municipal obligatorio.
  • Revisión técnica de la instalación.
  • Límites de potencia según zona de la ciudad.
  • Ubicación regulada para no afectar fachadas patrimoniales.
  • Multas por colocación sin autorización.
Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas