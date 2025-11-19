No se podrán instalar aires acondicionados sin autorización: la ciudad argentina que anunció la particular medida

El municipio de Bariloche dio a conocer una nueva ordenanza que sorprendió a los vecinos, ya que se prohibió la instalación de aires acondicionados sin autorización previa. La medida ya entró en vigencia y afecta a hogares y comercios de la ciudad.
La prohibición de la instalación de aires acondicionados busca ordenar el uso de energía y evitar daños estructurales en edificios históricos. La medida busca controlar la ubicación, potencia y eficiencia energética de los electrodomésticos.
Además, desde el municipio se aclaró que el objetivo no es impedir el uso de los aires acondicionados, sino optimizar las condiciones y requisitos técnicos para que los equipos se instalen de manera segura. De esta manera, los vecinos que quieran instalar un aire acondicionado deberán solicitar permiso (de forma online o presencial en el área de Obras Particulares de la municipalidad), presentando documentación, y contratar a un técnico.
De esta manera Bariloche se suma a otros puntos turísticos que implementan nuevas medidas para lograr un equilibrio energético y una seguridad en la estructura de los edificios.
Qué incluye la medida oficial
- Solicitud de permiso municipal obligatorio.
- Revisión técnica de la instalación.
- Límites de potencia según zona de la ciudad.
- Ubicación regulada para no afectar fachadas patrimoniales.
- Multas por colocación sin autorización.