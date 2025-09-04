"Low Carb": la polémica hamburguesa que se viralizó e indignó a los amantes de la comida rápida.

Buenos Aires es una de las capitales gastronómicas del mundo, con ofertas pensadas para todo tipo de paladares. Desde opciones veganas, pasando por comida japonesa, hasta los clásicos bodegones porteños, salir a comer o pedir delivery es una experiencia deleitante. Sin embargo, en esta oportunidad, una hamburguesería porteña generó revuelo en las redes sociales por una particular opción en su menú.

Se trata de una hamburguesa "low carb", según se describe en la publicación que se viralizó en las redes sociales. Hasta este punto podría ser una hamburguesa medianamente normal, con un medallón vegano o sin grasa. Pero la particularidad de la misma radicó en que en lugar de pan, se podían ver hojas de lechuga.

La hamburguesa "low carb" que se viralizó

"Estoy llorando, que fácil es robarle a los porteños", se pudo leer en X e Instagram durante los últimos días, acompañado de una publicación en la que se puede ver una hamburguesa "low carb". "Hamburguesa de carne de 160 gr envuelta en lechuga, american cheddar y tomate", es la descripción del plato que generó indignación entre los amantes de la comida rápida.

La hamburguesa "low carb" generó todo tipo de opiniones en redes sociales.

Pero no todos fueron malos comentarios, sino que algunos usuarios aseguraron que este especie de "wrap" o hamburguesa es viral en Estados Unidos, y que se trata de una opción muy sabrosa, ideal para quienes quieren darse un gusto pero sin dejar de cuidar su salud. De lo que no caben dudas es de que, se trata de una versión muy creativa y, como dice el dicho, "no existe mala prensa", y probablemente la hamburguesa "low carb" llegó para quedarse.

Paso a paso: hamburguesa "low carb" casera

Ingredientes (2 porciones)

2 medallones de carne (puede ser carne vacuna, pollo o pavo, unos 150 g cada uno).

4 hojas grandes de lechuga, bien firmes para envolver.

2 fetas de queso (opcional, puede ser cheddar o mozzarella).

2 rodajas de tomate.

2 rodajas de cebolla morada (opcional).

2 cucharadas de mayonesa o aderezo low carb (mostaza, alioli).

1 pepino en rodajas finas o pepinillos.

Sal, pimienta y especias a gusto (pimentón, ajo en polvo, comino).

1 chorrito de aceite de oliva o manteca para cocinar.

Preparación