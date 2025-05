Esta es la mejor hamburguesa de Argentina, según la Inteligencia Artificial

Este miércoles 28 de mayo, la hamburguesa se llevó toda la atención en Argentina al celebrarse el Día de la Hamburguesa. Aunque el origen de esta fecha no estuvo del todo claro, se celebró para homenajear a uno de los platos más queridos del mundo. Más allá de los descuentos anunciados, generó un pregunta: ¿Cuál es la mejor hamburguesa del país? Y la Inteligencia Artificial nos dio una respuesta.

La historia de la hamburguesa moderna comenzó en 1900, gracias a Louis Lassen, un inmigrante alemán que la sirvió por primera vez en su restaurante Louis’ Lunch en New Haven, Connecticut. Este lugar sigue en funcionamiento, aunque no se pudo confirmar si realmente el 28 de mayo es la fecha de su creación. Sin embargo, esto no impidió que cada año el 28 de mayo estuviera marcado en el calendario gastronómico mundial.