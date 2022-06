La historia de Corchito, el "perro bondi" que es fiel a los colectiveros

Corchito se volvió viral gracias a Lucas Ocaña, chofer de una línea de colectivos de La Plata que compartió distintos momentos a través de sus redes sociales. Conocé la historia.

Corchito es un perro que vive en La Plata y acompaña a los colectiveros de la línea Oeste. Su historia se volvió viral en las redes sociales gracias a los videos compartidos por uno de los choferes, quien afirmó que "tiene todas las comodidades".

Lucas Ocaña es uno de los choferes de la línea de colectivos Oeste de la ciudad de La Plata. A través de sus redes sociales, compartió diferentes videos graciosos con Corchito, un perrito que ya tiene su dueña pero prefiere acompañar a los colectiveros.

"Cuando escucha los colectivos que llegan, él sale corriendo y viene con nosotros, se sube al vehículo para dormir una siesta o hacernos compañía mientras descansamos", relató Lucas en diálogo con El Bonaerense. El animal ya es un compañero más en el equipo y el primer encuentro fue inesperado, ya que salió a hacer un recorrido y se topó con Corchito dentro del colectivo.

"La gente me dice que lo adopte, pero él ya tiene dueña y ella vive a dos cuadras de la parada. Un día la dueña pasó y nos dijo que el perro era de ella, nosotros la dejamos que lo pase a buscar, pero el animal regresa solo", expresó el colectivero sobre el compañerismo del perro. En ese sentido añadió que "se escapa para estar acá y si no estamos se va hasta la herrería a tomar sol y cuando escucha que alguien llega, va corriendo hasta la parada para recibirlo".

Corchito no solo comparte los momentos de descanso de los colectiveros, sino que también come con ellos. "Come bizcochito, pizza y hasta asado con nosotros, por lo que podemos decir que no tiene lujo, pero él es feliz con esas comodidades", indicó Lucas, quien también dijo que tiene su propia cama cubierta para resguardarse del frío.

Si bien no viaja con el colectivo en movimiento, "se sube, busca el asiento que quiere y se pone a mirar por la ventana, es como un pasajero más". Además, entre todos los choferes lo integran y "él solo disfruta de estar dentro del colectivo y en muchas ocasiones nosotros lo molestamos, le ponemos el cinturón o le decimos que vamos a salir y se pone como loco".

La tierna imágen de Lucas y Corchito dentro del colectivo

La historia del "perro bondi" se hizo viral en las redes y llegó a la televisión, dado que el chofer en cuestión brindó una entrevista en el programa Mediodía Noticias por El Trece. "Trabajo hace 15 años como chofer para el refuerzo de servicios y Corchito es un integrante más que nos alegra la jornada de trabajo", cerró.

"Chori": el perrito que recibió un diploma por cuidar a los chicos en la escuela

Un emocionante video recorrió el universo de las redes sociales y se volvió viral. "Chori", un perro, fue reconocido con un diploma en una escuela argentina por el cuidado y acompañamiento hacia niños y docentes.

La usuaria de Tik Tok @pepo89bella compartió un video en su perfil que actualmente, acumula casi 300 mil visualizaciones. En el mismo, se observa un acto escolar con motivo del Día de la Bandera realizado este jueves 16 de junio.

Ni bien dieron por finalizado el acto, cedieron el lugar a un cálido reconocimiento frente a la misteriosa mirada de todos los niños y niñas presentes. "Vamos a entregar un certificado muy especial porque seguimos integrando a todos y especialmente a los animales para que no haya maltrato", remarcó la docente.

La alocución continuó y la entrega del diploma a "Chori" ya se veía venir. "Tenemos un integrante que está todos los días con nosotros desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, cuida a los niños, no los muerde", describió.