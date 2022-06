La denuncia inesperada de un usuario de telefonía celular: "Viejo culeado"

Ocurrió en Tucumán y el usuario está muy molesto con el agravio recibido.

Luis Gamboa decidió tomar cartas en el asunto luego de notar en varias oportunidades que desde Telecom le enviaban la factura de Personal con un insulto. En el renglón donde debería figurar el nombre y el apellido del usuario, se puede leer "Viejo Culeado".

El servicio estaba a nombre de su suegra, Susana Di Benedetto, pero curiosamente, el usuario figura ahora como: Viejo Culeado Di Benedetto. Por ese motivo, Luis Gamboa decidió recurrir a la justicia y de la mano de su abogado, Miguel López, quien lo representa en esta causa.

En diálogo con el diario La Gaceta de Tucumán, Luis Gamboa manifestó: "A mí me llegan por mail las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio. Le insistí hasta que me respondió: 'Viejo Culeado'".

Como si eso fuera poco, Luis Gamboa agregó: "Pretendía pasarme con un representante, pero yo necesitaba que solucionaran ese problema con urgencia. Igual, con ese nombre inclusive me dieron el turno para hacer todo el trámite, tal cual lo decía la boleta".

Miguel López, abogado del damnificado, explicó las medidas que se tomaron a nivel judicial: "Se inició una demanda en la que interviene el Juzgado Civil y Comercial Común de la V° Nominación. Ya tuvimos dos audiencias de mediación. La primera, el 1 de junio; la segunda, el 16. En las conversaciones previas, el representante legal de la empresa Telecom-Personal SA dijo que no les interesaba expresar ningún tipo de disculpa, ni tampoco una propuesta por los daños ocasionados".

La factura por la que Luis Gamboa inició el reclamo

El letrado continuó: "No se está teniendo en cuenta que aquí se afectó el buen nombre de una señora recientemente fallecida, con todo lo que ello implica para sus familiares. Además, cuando llevaron adelante un intento de rectificación, lo hicieron de manera arbitraria y violatoria, porque traspasaron la línea a nombre de Luis Gamboa, que no había solicitado esto".

Para finalizas, el abogado del usuario aseguró: "No sabemos qué pasó, porque la empresa no dio ninguna explicación y se lavó las manos. Ellos dijeron que podría haber sido una broma de algún empleado, que ya lo iban a identificar, pero que la línea ya había sido restituida a Luis Gamboa; de todas maneras, esa tampoco era una solución al problema, y fue una decisión unilateral tomada por la empresa porque mi cliente no quería esa línea. Es un insulto muy denigrante y ni siquiera pidieron disculpas".

El mail que recibió Luis Gamboa.

La respuesta de la empresa ante la denuncia del usuario afectado

La Gaceta de Tucumán se comunicó con un representante de Telecom para conocer su postura sobre esta situación y a modo de respuesta, la empresa envió el siguiente comunicado: "Respecto al caso de la clienta de la provincia de Tucumán que ha tomado estado público en las últimas horas, Telecom informa que participó oportunamente de una instancia de mediación previa con los familiares y que pese a la posición conciliadora de la empresa, no ha sido posible arribar a un acuerdo."

La empresa agregó que desconfían de la intencionalidad del usuario de hacer pública la denuncia: "Es importante señalar que el caso referido tomó estado público por el propio abogado de la familia denunciante y que la empresa se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes sobre el fondo de la cuestión. Para Telecom el resguardo de la información personal de sus clientes es una práctica corporativa central".