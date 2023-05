Estaban durmiendo y les cayó un meteorito adentro de la casa: la inédita foto que lo confirma

Una familia se topó con una insólita situación en medio de la madrugada cuando un meteorito cayó y les perforó el techo. La imagen que recorre el mundo de las redes sociales.

El universo de las redes sociales se hizo eco de una situación inesperada vinculada al espacio exterior. Se trata de la caída de un meteorito nada menos que adentro de una casa mientras una familia estaba durmiendo que generó la rotura del techo y la imagen se volvió viral.

"Estás durmiendo y un meteorito perfora el techo de tu casa...", escribió Manuel Mazzanti, el periodista que trabaja para el programa espacial de la NASA. En su cuenta de Twitter publica cosas referidas a este contexto y que haya caído un meteorito adentro de una casa fue una situación que sorprendió a todos.

Ocurrió en Hopewell, New Jersey, y afortunadamente no hubo ninguna persona lastimada ni tampoco tenía contenido radioactivo. El tamaño del meteorito no era tan grande, pero fue suficiente para perforar el techo de la casa. Esta noticia despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales a tal punto de que los usuarios de Twitter comenzaron a preguntarse qué va a pasar con el objeto.

"¿El propietario pasó a ser el titular del meteorito, ahora? Digo, porque vale una pequeña fortuna ¿O el Estado lo confisca?", le preguntó una persona al periodista. "Si cae en tu casa sos el propietario. Seguramente lo van a analizar, pero es tuyo", reveló Mazzanti.

El peligroso fenómeno que adelantó la NASA y que puede afectar a La Tierra

Luego de anunciar los fenómenos astronómicos que tendrán lugar durante el año, la NASA sorprendió al hacer un particular anuncio que puede afectar a la Tierra de forma directa. Precisamente, este suceso tiene un alto grado de peligro y podría impactar directamente en muchas especies habitantes en el planeta.

Según la agencia espacial estadounidense, el planeta estaría amenazado por la presencia de supernovas, un tipo de estrella en explosión que libera una gran cantidad de energía. La misma es capaz de eclipsar incluso a las propias galaxias. Por este motivo, podrían convertirse en un peligro para el planeta.

Los científicos de la NASA aseguraron que el factor dañino de las supernovas son los rayos X que emiten. Los mismos surgen por la onda expansiva de la supernova al explotar y viajan por el aire durante, meses, años y décadas. Por esta característica pueden llegar a planetas propicios para la vida como la Tierra y desencadenar eventos de extinción. Precisamente, los rayos tienen un alcance que puede afectar a cuerpos espaciales que estén incluso a una distancia de 160 años luz.

En este marco, y frente al posible daño que puede generar una supernova en La Tierra, Ian Brunton, coautor del trabajo de investigación, aseguró: “Si un torrente de rayos X barre un planeta cercano, la radiación alteraría severamente la química atmosférica del planeta". "Para un planeta similar a la Tierra, este proceso podría acabar con una parte significativa del ozono, que en última instancia protege la vida de la peligrosa radiación ultravioleta de su estrella anfitriona”, añadió el especialista. Según se conoció, las principales especies afectadas en la Tierra podrían ser las marinas, debido a la cadena alimentaria.