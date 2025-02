¿Cuál es el gesto que puede provocar que te expulsen de la playa?

El motivo por el cual puede expulsar a una persona de la playa.

La presencia del verano y de las vacaciones genera que una gran cantidad de personas decidan trasladarse a la Costa Atlántica para pasar un momento de descanso. La playa es uno de los escenarios elegidos por miles, pero no todos respetan las normas de convivencia y pueden llegar a ser invitados a retirarse del lugar por pedido de los presentes.

Por lo general, en la playa se llevan diversas actividades como jugar el tejo, al fútbol, vóley, leer, tomar sol, hacer castillos de arena o sentarse a contemplar el horizonte mientras las olas se renuevan contra la costa. Aunque hay otros que prefieren instalar parlantes con el objetivo de escuchar música para disfrutar del momento que comparten con sus amigos, parejas o familiares.

"Dos familias empezaron a discutir por el volumen de la música y terminaron mal", expresaron en Tendencias en Argentina. En el video es posible apreciar que un grupo de personas reclama de que las canciones se vienen reproduciendo desde hace un largo tiempo y piden que frenen por un momento, debido a que pretenden descansar. Esto provocó un cruce de palabras que terminó con la intervención de la policía.

¿Te pueden expulsar de una playa por la música?

La respuesta es bastante ambigua. En primer lugar, se debe considerar que ninguna ley tiene la facultad para impedir el uso pleno de los bienes públicos como es la playa. Mientras que en otro extremo, la permanencia de una persona depende de si cumple o no con las normativas vigentes. Hay lugares en los cuales no se aconseja poner música o que el volumen de la misma no supere determinado valor.

Por ejemplo, en el 2022, el Honorable Consejo Deliberantes del partido de La Costa avanzó con la decisión de prohibir el uso de parlantes de música en la playa. Los mismos solo se encontraban permitidos de acuerdo a determinados eventos, pero que deben contar con un permiso especial además de cumplir con una serie de requisitos. Solo es cuestión de que las autoridades pertinentes hagan respetar la ley.

