De Buenos Aires a China en auto: buscó cuánto le cobraba una aplicación por el viaje y el precio se volvió viral.

Viajar a China en auto es una situación imposible, ya que además de la gran distancia que hay que recorrer, hay un océano de por medio. Sin embargo, un usuario de X sorprendió a sus seguidores al contar que un día "aburrido" probó pedir un auto de Buenos Aires a China y el resultado no tardó en volverse viral.

"Si están al pedo pónganse a ver cuánto les sale un DiDi hasta China", escribió el usuario @runcdormilon en X. Precisamente, decidió abrir una de sus aplicaciones para pedir autos y cotizó un viaje desde su ubicación, en Buenos Aires, hasta China. Para sorpresa de muchos, la aplicación le tomó el viaje y se lo cotizó en un millonario precio.

Según se puede ver en la pantalla, el precio es de 17 millones de pesos. Como comentario, otro usuario mostró que había cotizado el mismo viaje pero en moto y el precio era menor, pero aún así muy alto: en ese caso le cobraban un total de 10 millones. Este viaje es imposible de hacer, por lo que no se sabe si la cotización es un error de la app o una simple broma de los programadores.

Shanghai – Buenos Aires: el nuevo vuelo directo que revoluciona los cielos

La aerolínea China Eastern Airlines ha presentado un proyecto que promete cambiar los estándares de la aviación comercial: un vuelo directo que conectará Shanghai con Buenos Aires, haciendo una escala técnica en Auckland. Aunque aún no está habilitado para comprar pasajes, ya se pueden ver días, horarios y precios en el sitio oficial

Este trayecto cubrirá aproximadamente 19.681 kilómetros, la distancia puede variar según la ruta concreta, y se estima que la duración total será de cerca de 29 horas, incluidas las casi dos horas de escala en Auckland. En el tramo desde China, el vuelo duraría unas 25 horas y media; en el regreso podría extenderse hasta las 29 horas.

Aunque muchos podrían pensar que “vuelo directo” significa “sin escalas”, en este caso no. Según la definición de la IATA, un vuelo directo puede tener paradas, siempre que los pasajeros no cambien de avión. Por ese motivo, este nuevo servicio entra en la categoría de vuelo directo pese a la escala en Auckland.

En cuanto a los valores, desde Buenos Aires a Shanghai el pasaje se cotiza en USD 1.983,80, mientras que el tramo al revés tiene un precio estimado de USD 1.746,10. Obviamente, estos importes pueden variar dependiendo de la fecha de viaje.