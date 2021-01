Nacho Viale estalló en insultos porque no le cargaron nafta El nieto de Mirtha Legrand se grabó muy enojado luego de que no le cargaran combustible por no llevar el correspondiente chaleco reflectivo.

29 de enero, 2021 | 18.38 En un video que grabó para las redes sociales Nacho Viale se mostró muy enojado luego de que no le quisieron cargar nafta a su moto en una estación de servicio por no llevar puesto el chaleco refractario. El playero se amparó en la Ley provincial 15.143 que prohíbe el expendio de combustible para quienes no lleven colocada el chaleco reglamentario. "La ley más pelotuda que vi en mi vida", se despachó el reconocido productor televisivo y nieto de Mirtha Legrand. Los negocios de Santa María con Clarín y Cambiemos Visiblemente ofuscado, Viale continuó con su descargo a través de su celular: "¿Quién es el pelotudo que inventó esta ley? Encima no te cargan nafta, pero te venden el bidón para que cargues vos". La ley 15.143 se sancionó en julio del 2019 para modificar la norma 13.927 y menciona la "obligatoriedad de uso reflectante y casco de identificación del dominio del vehículo. Prohibición de expendio de combustible en caso de incumplimiento". MÁS INFO Televisión El mensaje de Nacho Viale a Masterchef Celebrity En otra de sus historias de Instagram, el productor escribió: "Estoy convencido que la persona que redactó esa ley no tiene ni la más pálida idea de lo que es una moto, como tampoco tiene idea de seguridad en las motos". Por lo que se ve en sus recientes publicaciones, el productor televisivo se encuentra viajando acompañado por un grupo de motociclistas por la Provincia de Buenos Aires, en unas travesías clásicas de los amantes de estos rodados. En sus videos, Viale mostró que llevaba puesto el casco así como una campera con protección y una mochila especial que protege el sector de la espalda en caso de sufrir un choque o caída. Por eso, en el final de su mensaje concluyó: "Podés cargar en cuero y con chaleco pero no podés cargar con una campera que te protege, que tiene refractario...etc". El productor de televisivo es conocido por su fanatismo por las motos. En septiembre pasado había sido noticia por haber sido embestido por un auto mientras circulaba en su moto BMW por Avenida Santa Fe. En esa ocasión fue trasladado el hospital Rivadavia para descartar lesiones de gravedad. Después de los chequeos de rutina se lo derivó al sanatorio Mater Dei, cerca de su hogar. "La saqué muy barata", afirmó Viale unos días después del accidente. El productor se encuentra en conversaciones con su abuela y con los directivos de El Trece para que la diva vuelva a conducir su programa, que durante la pandemia estuvo a cargo de Juanita Viale. Todos los implicados quieren asegurarse que el formato le resulte cómodo y no la exponga a Mirtha a un posible contagio, teniendo en cuenta que en febrero cumplirá 94 años. TWITTER

