La Voz Argentina 2025: Soledad y Luck Ra se pelearon en serio y ella lo trató de "mocoso"

Tenso momento al aire de La Voz Argentina.

Luck Ra y Soledad Pastorutti discutieron acaloradamente tras la performance de una participante de La Voz Argentina 2025. Ambos se disputaron su presencia en uno de sus teams, ya que la joven cantó una canción de cumbia y dividió las aguas.

Aylen decidió cantar Con otra, cumbia interpretada por Cazzu, y llamó la atención de Luck Ra y Soledad. Ambos se dieron vuelta, dieron sus argumentos para lograr su aprobación y ahí vino la polémica.

Tras discutir sobre dónde brillaría más la participante, Luck Ra se cansó de las interrupciones de Soledad y le pidió que lo deje hablar. La Sole, quien aparantemente no se tomó bien este pedido, optó por decirle "mocoso", como diría "su abuela".

La Voz Argentina: cómo y dónde ver gratis, online y por internet

La nueva temporada de La Voz Argentina 2025 está en marcha y promete ser uno de los grandes fenómenos televisivos del año. Con Nico Occhiato como conductor y un jurado explosivo compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, el programa arrancó la semana pasada con picos de rating que superaron los 20 puntos.

Luego de la final de Gran Hermano 2025, el programa volvió a emitirse desde las 21:45 por Telefe, con más audiciones a ciegas y talento en estado puro. Pero si no estás frente a un televisor, no te preocupes: hay múltiples formas de ver La Voz Argentina gratis y en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea tu celular, PC, tablet o smart TV. A continuación, te contamos todas las opciones disponibles para no perderte ni un minuto del programa.