Jorge Rial se enojó con Manuel Adorni tras su última conferencia de prensa.

Jorge Rial criticó con dureza al Vocero Manuel Adorni. Lo hizo tras la conferencia de prensa que el portavoz protagonizó este jueves 18 de septiembre, en donde cuestionó el rechazo de Diputados a los vetos de Javier Milei. "Algunos especulaban con que iba a haber algún anuncio", comenzó diciendo el periodista.

Tras escuchar las alternativas que enumeró Manuel Adorni para llevar adelante las leyes de financiamiento universitario y Emergencia Pediátrica, Jorge Rial le contestó: "La otra alternativa es echar a los 200 inútiles que tenés alrededor, echarte a vos también, echar al ministro de Economía, al inútil de Martín Menem que tiene más derrotas encima que un técnico de Primera C".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Lo que estamos escuchando es una amenaza pública del Vocero presidencial a la sociedad. Este Gobierno está absolutamente loco. Acaba de decir 'y vamos a tener que echar 66mil personas por culpa de ustedes, hijos de puta, porque ejercieron la Democracia'. Falta nada más que termine diciendo vamos a disolver las dos Cámaras, vamos a disolver todo y a la mierda. Las ganas que tiene", sentenció Jorge Rial, en Argenzuela.