Una maestra se hartó en un chat 'de mamis' de Whatsapp y lanzó un picante comentario que encendió la polémica

Una profesora de matemáticas de una escuela primaria se hartó de las mamis de un grupo de Whatsapp y sorprendió a todos cuando compartió un video donde explica a sus alumnos la tarea de una forma bastante particular, que causó polémica y risas. Si querés otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos", cerró la Daniela Catelli, la docente que se volvió viral en redes sociales.

Catelli es maestra de tercer grado del colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora y forma parte de un grupo de Whatsapp con las madres de sus alumnos, quienes le consultan las dudas que tienen sus hijos con los deberes. “Hola, seño. Hicimos la multiplicación y pintamos, pero no queda del todo claro”, “Me pasa lo mismo, con las sumas y restas” y “¡Hola! Me sumo al pedido”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

Ante esto, la docente tomó el celular y empezó a grabar, notablemente molesta. "¿Ustedes querían el video? ¿A ver, mamis? Llamen a los chicos. Les voy a explicar la multiplicación ¡Ay! ¡cuánto los extraño! Mamá plantó en tres canteros tres plantines, ¿cuántos plantines plantó mamá?”, continuó de mala gana. “Treees, más treees, más treees. Tres veces tres. Tres por tres, nueve. Nueve, metete adentro que llueve, ¿entendieron? ¡Qué suerte!”, expresó, con ironía.

Y finalizó de forma filosa: "Ya les expliqué. Los chicos son una luz. Entienden rapidísimo. Si vos querés que yo te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”. Esta última frase despertó la ira de las madres, que saltaron a la yugular de la docente. Tras la viralización del video, Daniela Catelli optó por hacer un descargo en su cuenta de Facebook.

“Así soy yo. Soy Daniella Castelli, docente. Me gusta más decir ‘maestra’. Siento que nací para esto. A lo largo de mi trayectoria, he recibido millones de besos y abrazos, de ‘seño, te quiero’, de gracias, de ‘te voy a extrañar’, de cumples sorpresas, regalos y llamados de alumnos a los que les entregué sus medallas cuando egresaron del secundario. Tengo 4 hijos, vivo sola con ellos. También, soy actriz. Otra de las cosas que amo hacer y no cambiaría por nada”, reveló, dejando entrever que había sido un video hecho desde el humor. Al final, decidió eliminar el video que causó polémica.