Valentina Cervantes habló a fondo sobre Wanda Nara.

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, decidió ponerle fin a los rumores que circularon en las últimas semanas sobre un supuesto vínculo entre el futbolista y Wanda Nara. En diálogo con Desayuno Americano (América TV), la influencer habló sin filtros sobre su relación, su presente personal y el trato que mantiene con la conductora de MasterChef Celebrity.

Consultada sobre cómo lleva la distancia con Enzo, que actualmente vive en Inglaterra por su desempeño en el Chelsea, Valentina fue contundente:

“Súper bien. Hablo todos los días con Enzo, hacemos videollamada. Ya fue hace un año la ruptura. Lo súper extraño y él también a mí, queremos estar los cuatro juntos”, expresó. Además, aclaró que ambos confían plenamente el uno en el otro: “Los dos somos muy seguros. Él está concentrado en el fútbol y le está yendo bárbaro. Está jugando muchos partidos seguidos y yo ahora estoy acá, pero obvio que lo quiero ver lo antes posible”.

Cuando el notero le preguntó si los celos fueron un tema en la pareja, respondió tajante: “Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa. Nunca fui celosa”. De esa manera, desestimó los rumores de conflicto por supuestos mensajes entre Wanda Nara y el futbolista que habían comenzado a aflorar en distintos medios.

Sobre su vínculo con la conductora del reality, Cervantes también fue clara: “Re bien con Wanda. La veo como la ven todos mis compañeros en los momentos de grabación, pero después no me la cruzo. Súper bien conmigo”, afirmó.

Qué dijo Wanda Nara sobre los rumores con Enzo Fernández

Las declaraciones de Valentina surgieron luego de que Yanina Latorre asegurara en LAM que Wanda le habría enviado un mensaje a Enzo Fernández que decía: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. Sin embargo, Cervantes decidió no alimentar el escándalo: “Sacan todo de contexto. Prefiero hablar de las cosas lindas que me pasan, no de esas boludeces. Le pregunto si me extraña, él me dice que sí, y yo también. No hacemos hincapié en otras cosas”, cerró.

Durante una emisión de MasterChef Celebrity, Wanda Nara hizo referencia a las versiones que la vinculaban con el futbolista y fue categórica:

“Las versiones que dan sobre Enzo y yo son falsas”, aseguró frente a cámara, intentando poner punto final al tema.