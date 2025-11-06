Inesperado: renunció una de las figuras más queridas de MasterChef Celebrity

Uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity renunció.

MasterChef Celebrity está sumando cada vez más adeptos desde que se estrenó. La enorme cantidad de figuras que convoca llamó la atención de muchos y cada uno tiene a su respectivo favorito, aunque algunos participantes resultan más populares que otros en término de "fanáticos" o de repercusión en redes sociales.

Según contó Ángel de Brito, uno de los jugadores más entrañables del certamen se despedirá pronto del mismo. ¿Un mal rendimiento que lo llevó a ser el peor del domingo de eliminación? Ni de cerca. Por el contrario, es alguien que venía teniendo un destacado desempeño en las últimas dos galas y que habría decidido renunciar al programa.

Valentina Cervantes dejará MasterChef Celebrity.

Una nueva renuncia en MasterChef Celebrity

El conductor de LAM dejó entrever que Valentina Cervantes, la esposa de Enzo Fernández, no seguirá en MasterChef Celebrity. El motivo sería que el futbolista "no aguanta más" y le habría pedido que regrese, algo que de todos modos ocurriría. Gustavo Méndez, en La Posta del Espectáculo, había dejado en claro que "lo tiene por contrato (su salida)" ya que "sus hijos están escolarizados allá y debe volver a su rutina familiar".

Cabe recordar que ella había vuelto a la Argentina acompañada de sus hijos y una niñera, pero que aún así debe retornar a Europa para seguir con su vida. De esta manera, se despedirá del concurso tal y como Pablo Lescano lo hizo en el quinto programa. Lo que cabe preguntarse ahora es quién la reemplazará, si la producción optará con alguien de su perfil como lo hicieron con Walas (que al igual que Lescano, también es líder de una banda) o si simplemente llenarán ese espacio con otra cara conocida de la televisión, sin importar qué fuera lo que motivó su fama. ¿Habrá espacio para alguno de los dos reemplazos de esta semana, Marley (por Maxi López) y Luck Ra (por su pareja, La Joaqui)?