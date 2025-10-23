MasterChef Celebrity tiene para esta temporada un interesante reparto de participantes, que en mayor o menor medida le otorgan "picante" al ciclo: desde músicos como La Joaqui o Andy Chango, hasta periodistas como Esteban Mirol y Susana Roccasalvo, pasando por deportistas como Diego "Peque" Schwartzman y Maxi López. La aparición de este último llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que la conductora es Wanda Nara, su exesposa y con la que tuvo varios litigios en el pasado.
Sin embargo, los flashes se posaron ahora en otro jugador: Valentina Cervantes. ¿El motivo? Los aparentes mensajes picantes que Wanda Nara le habría enviado a su pareja, el futbolista del Chelsea y campeón del mundo con la Selección Argentina, Enzo Fernández. "Te vi pasar por el barrio, escribime si querés", fue lo que la blonda le habría enviado al mediocampista. Y este se lo habría mostrado a su novia para evitar problema alguno.
Si bien ambas partes eligieron no hacer comentarios al respecto y desentenderse de la situación, varios son los que reportaron que hay una evidente tensión a la hora de grabar. En medio de todo eso, surgió una nueva información: Valentina estaría próxima a armar las valijas y volverse a Inglaterra, abandonando las cocinas más famosas del país.
¿Valentina Cervantes se va de MasterChef Celebrity?
Esto último fue dado a conocer por Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo: “En un par de galas, Valentina Cervantes se va de MasterChef". En cuanto al motivo, explicó: "Lo tiene por contrato. Sus hijos están escolarizados allá y debe volver a su rutina familiar". Cabe destacar que ella había venido a la Argentina acompañada de sus hijos y una niñera, pero que aún así debe retornar al viejo continente para seguir con su vida.
Al margen de eso, desde el entorno del futbolista señalan que Enzo Fernández parecería estar incómodo con la situación, razón por la cual le habría pedido a Valentina Cervantes que retorne a Inglaterra y se aleje así del foco mediático, al cual siente que se ha sometido.