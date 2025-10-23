La decisión de Valentina Cervantes en medio de los conflictos con Wanda Nara.

MasterChef Celebrity tiene para esta temporada un interesante reparto de participantes, que en mayor o menor medida le otorgan "picante" al ciclo: desde músicos como La Joaqui o Andy Chango, hasta periodistas como Esteban Mirol y Susana Roccasalvo, pasando por deportistas como Diego "Peque" Schwartzman y Maxi López. La aparición de este último llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que la conductora es Wanda Nara, su exesposa y con la que tuvo varios litigios en el pasado.

Sin embargo, los flashes se posaron ahora en otro jugador: Valentina Cervantes. ¿El motivo? Los aparentes mensajes picantes que Wanda Nara le habría enviado a su pareja, el futbolista del Chelsea y campeón del mundo con la Selección Argentina, Enzo Fernández. "Te vi pasar por el barrio, escribime si querés", fue lo que la blonda le habría enviado al mediocampista. Y este se lo habría mostrado a su novia para evitar problema alguno.

Si bien ambas partes eligieron no hacer comentarios al respecto y desentenderse de la situación, varios son los que reportaron que hay una evidente tensión a la hora de grabar. En medio de todo eso, surgió una nueva información: Valentina estaría próxima a armar las valijas y volverse a Inglaterra, abandonando las cocinas más famosas del país.

¿Valentina Cervantes se va de MasterChef Celebrity?

Esto último fue dado a conocer por Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo: “En un par de galas, Valentina Cervantes se va de MasterChef". En cuanto al motivo, explicó: "Lo tiene por contrato. Sus hijos están escolarizados allá y debe volver a su rutina familiar". Cabe destacar que ella había venido a la Argentina acompañada de sus hijos y una niñera, pero que aún así debe retornar al viejo continente para seguir con su vida.

Valentina Cervantes junto a Enzo Fernández.

Al margen de eso, desde el entorno del futbolista señalan que Enzo Fernández parecería estar incómodo con la situación, razón por la cual le habría pedido a Valentina Cervantes que retorne a Inglaterra y se aleje así del foco mediático, al cual siente que se ha sometido.