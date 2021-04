La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, fue anoche a TN y en el programa Verdad Consecuencia cruzó a la periodista Luciana Geuna. Fue por el plan de vacunación.

La funcionaria compartió minutos al aire con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando los distintos niveles de Gobierno, pese a pertenecer a distintas coaliciones políticas. En ese contexto, desarmó una a una cada fake news.

Ante la chicana de la conductora, quien calificó a la campaña de vacunación contra el COVID-19 como un "fracaso", Tolosa Paz recogió el guante y respondió: "El mundo tiene escasez de vacunas, no es un fracaso de este Gobierno".

Al instante, Geuna quiso poner el ejemplo de Chile y Uruguay y la funcionaria explicó: "Sos una mujer inteligente y muy formada. Cualquiera que analice Uruguay en términos poblacionales, para decir que fracasó la Argentina, que mire el resto del mundo y en dónde estamos situados que no es una isla, es un país con muchas complejidades".

En la misma línea, esgrimió: "Tenemos un gobierno que se puso una vara: vacunar, vacunar y vacunar. ¿Cometemos errores? Sin lugar a dudas. ¿Necesitamos ir a un ritmo más rápido? Sí. Pero hay un gobierno provincial, el jefe de Gobierno, el presidente ayer y cada gobernador tiene hoy en la cabeza ese plan de vacunación".

"Si no hay vacunación aumenta el riesgo de vida de aquellos que tienen más de 70 años, 80. De nuestros abuelos, tios, parientes y vecinos", subrayó haciendo hincapié en el objetivo común de los distritos, Nación, Ciudad y Provincia. "Comparto lo que dijo Santilli, yo creo que hay acá, un presidente y gobernadores, y un jefe de gobierno de la Ciudad, que están atentos a evitar la catástrofe que puede ser el colapso del sistema sanitario. Hay una preocupación legítima de quienes gobiernan, que es tratar de tomar permanentemente medidas no agradables, que no son las que quisiéramos tomar, pero las tenemos que tomar", afirmó.

En cuanto a la situación económica actual, Tolosa Paz comentó: "El gobierno de la Ciudad, gobernadores y el presidente trabajan en función de ver todo lo que se viene hacia adelante. Sobre todo en el sector que viene siendo muy castigado, ese 42% de pobres en la República Argentina, viene teniendo permanentemente distintos mecanismos de acompañamiento. Y seguramente se los va a seguir acompañando si las cuestiones se van a poner en esta situación en donde la informalidad empiece a tener algún tipo de restricción para movilizarse".

Luego, habló sobre el tema de conectividad, una política que el gobierno nacional viene desplegando, pidió poner el foco en "el sector del 42% de pobres que tiene que tener carga móvil para trabajar y poder cargar la app Cuidar, y también para poder seguir el sistema educativo, en esta presencialidad y virtualidad, en esas burbujas que de repente no pueden seguir yendo a la escuela". Sobre esto, sumó: "Hoy, la carga de la telefonía móvil es prácticamente una agenda permanente del Gobierno nacional. Las compañías de teléfono necesitan acompañar a este 42% de pobres, para tener tarifas justas y razonables, para poder hacer el ingreso de esos trabajadores que van a seguir desarrollando su actividad".

Acto seguido, añadió un comentario sobre dichos de Santilli acerca de cuidar la recuperación de la actividad económica que está teniendo nuestro país. "Esto que dice Diego Santilli me parece muy importante, el gobierno nacional mira permanentemente esta recuperación económica, lenta, que nos constó a todos los argentinos. Volver a tener los indicadores industriales, incluso en algunas ramas o sectores, prepandemia, y en ramas y sectores, que están siendo muy castigados", sumó.

Acerca de esto agregó: "Sigue habiendo una mirada con el Repro 2 que no tiene un monto fijo, tiene 3 categorías bien distintas, según la rama y el sector del que va a solicitar, el acompañamiento del Estado. Hay un estado que mira y que va a seguir mirando. Nuestra mirada tiene que ver con 2 variables claras, la vida y la economía en la Argentina, que no resiste paralizar ramas y sectores. Hay protocolos de cuidar las escuelas, protocolos de cuidado en cada industria y en cada fábrica. Y hay una vida que se trastocó para todos."

Más tarde analizó la situación sobre los índices de pobreza y la tarea del Estado sobre este drama, "Nosotros creemos de verdad, que por supuesto los índices de pobreza e indigencia son muy alarmantes, en la República Argentina y creemos, que de verdad toda la batería de política social, la Tarjeta Alimentar, el aumento del servicio alimentario escolar, los bonos de la AUH, la mirada inclusiva, que estamos teniendo van en el sentido de paliar esta situación."

"Cuando estalló en caso M muchos se alarmaron, y para nosotros fue una política que desarrollamos en septiembre, buscando unir el drama de aquellos que no tienen acceso, que no tienen DNI. Si no hay DNI, no hay app Cuidar, no hay trabajo, no hay AUH, no hay Tarjeta Alimentar, no hay derechos. Entonces esta Argentina necesita recomponer un tejido muy dañado y para eso necesita diálogos, consensos, y trabajar gestiones, que son gobernados por distintos colores políticos.", concluyó Tolosa Paz.