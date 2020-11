Rocío Oliva fue protagonista de una picante discusión con sus compañeros de Polémica en el Bar Gastón Recondo y Horacio Cabak por la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V y dejó a ambos sin palabras.

El anuncio de que tanto Sputnik V como la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer alcanzaron un 90% de efectividad en la fase 3 de pruebas reavivó el debate por la seguridad de los estudios realizadas y muchos apuntaron sin argumentos contra el desarrollo realizado en Rusia.

Como es habitual, el tema provocó hasta las discusiones más insólitas, como la que tuvieron Recondo y Cabak con Rocío Oliva. "Yo me vacuno con la rusa. Están los mejores laboratorios en Rusia. Pasa que la gente lo mezcla con la política, porque Putín se sacó una foto con Cristina. A mí dame la rusa, yo la elijo", apuntó entremedio de las críticas sin datos de sus compañeros.

"¿Pero que tiene que ver la política?", preguntó molesto Cabak. Rápidamente intervino el conductor Mariano Iúdica para retrucarle en tono irónico.: "¡Ay Noracio! 'No tiene nada que ver la política'".

"De golpe los rusos dicen 'esta es la vacuna' y te le ponés",cuestionó Cabak, al tiempo que Iúdica pidió que no insulte su inteligencia. En ese momento, Recondo apareció en apoyo de el exconductor de 1, 2, 3 Out y sostuvo: "Es la presunción de que Rusia no le da explicaciones a nadie. Uno lo ve tan poderoso a Rusia...". Con el apoyo de Oliva, Iudica resaltó una vez más que el prejuicio con la vacuna rusa "es absolutamente político y porque la traen Alberto Fernández y Cristina".

El estado de las vacunas contra el coronavirus

El pasado lunes fue un día de buenas noticias en relación con la lucha contra el coronaviurs, ya que la farmacéutica Pfizer afirmó que su vacuna es "eficaz en un 90%", según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

"Los primeros resultados de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna contra el Covid-19 proveen las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir" esta enfermedad, dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

Horas después, una noticia similar llegó desde Rusia, en relación a Sputnik V. Oksana Drápkina, especialista independiente principal en terapia y práctica general del Ministerio de Salud de Rusia, fue la encargada de darlo a conocer públicamente. De hecho, indicó: "Según nuestras observaciones, también representa más del 90 %. La aparición de otra vacuna efectiva es una buena noticia para todos".

El presidente Alberto Fernández confirmó que Argentina le comprará 25 millones de dosis a Rusia para adquirir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus pocos días atrás. Estas llegarán entre diciembre de 2020 y la primera quincena del 2021.