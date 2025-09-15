Una conocida ruta provincial anunció su "cierre total" debido a obras.

Desde el próximo lunes, una de las principales rutas provinciales permanecerá cerrada al tránsito debido a obras. Esto perjudicará a los conductores, por lo que deben tomar medidas preventivas a la hora de circular por la zona. Se trata de la Ruta Provincial 56 (RP 56) que tendrá una repavimentación en el tramo comprendido entre Carahunco y La Mendieta, en el marco del programa provincial Jujuy Construye.

Esta medida fue compartida por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), quienes explicaron que los trabajos abarcan un total de 13 kilómetros e incluyen la cuesta de Las Lajitas. Debido a las características geográficas de la zona, no existen otros desvíos por lo que se dispuso el corte total de la calle para asegurar el desarrollo de la obra y resguardar la seguridad de los trabajadores.

Cómo es el proyecto provincial Jujuy Construye

Esta última etapa de remodelación de la Ruta Provincial 56 forma parte de un proyecto que comenzó en el barrio Bajo La Viña de San Salvador de Jujuy, a la altura de la rotonda del puente General Arias. Los tramos anteriores, donde ya ginalizaron las obras, incluyeron sectores en Higuerillas, Altos del Zapla y el río Zapla, alcanzando en semanas recientes la localidad de Carahunco.

La Ruta Provincial 56 cerrará 13km de su tramo por obras de pavimentación.

Desde la DPV pidieron a los conductores y vecinos tomar todas las precauciones pertinentes y planificar sus viajes con antelación. Además, se aclaró que el acceso a Carahunco y La Mendieta continúa siendo posible a través de la RP 56, aunque en el último caso se deberá ingresar a través de la Ruta Nacional 34.