Es una de las carreras más cortas de la UBA: tiene solo 16 materias y una amplia salida laboral.

La UBA (Universidad de Buenos Aires) ofrece una amplia variedad de carreras y tecnicaturas, pero una en particular está llamando la atención de los jóvenes debido a su amplia salida laboral. Además de esto, es una carrera corta que tiene solamente 16 materias en su plan de estudios.

Cuál es la carrera corta de la UBA que ofrece amplia salida laboral y tiene solo 16 materias

Además de las carreras tradicionales, que ofrecen una licenciatura, la UBA tiene muchas tecnicaturas cortas que se pueden hacer en diferentes áreas y que tienen una amplia salida laboral, ideal para quienes buscan recibirse rápido.

Esta carrera es la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica, que se dicta en la Facultad de Medicina. Es una excelente opción para quienes deseen desarrollarse en el campo de la salud sin tener que dedicarle tantos años de estudio a una carrera larga como lo es Medicina.

Esta tecnicatura forma profesionales capaces de manejar equipos médicos y de asistir procedimientos quirúrgicos. Al día de hoy, los instrumentadores quirúrgicos son muy solicitados. Si bien ninguna carrera garantiza conseguir un trabajo bien pago, hay quienes logran conseguir sueldos muy bien remunerados en el sector.

Un requisito fundamental es que te interese el área de la salud y que te sientas cómodo con la idea de trabajar en un quirófano asistiendo a médicos durante operaciones. Además de aprobar todas las asignaturas, los estudiantes deberán cumplir con una asistencia mínima del 80% en las prácticas profesionales.

Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica: el plan de estudios de la UBA

La duración de la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica es de 3 (tres) años lectivos y está conformada por un total de 19 materias o asignaturas:

Asignaturas de régimen cuatrimestral

Primer año

Primer cuatrimestre (CBC):

Trabajo y Sociedad

Física e introducción a la Biofísica

Química

Segundo cuatrimestre:

Anatomía

Fisiología

Microbiología y Parasitología

Fundamentos de Instrumentación Quirúrgica

Segundo año

Primer cuatrimestre:

Inglés Básico

Informática

Procedimientos Quirúrgicos Menores

Prácticas Quirúrgicas Menores

Segundo cuatrimestre:

Procedimientos Quirúrgicos Medianos

Prácticas Quirúrgicas Medianas

Psicología Social e Institucional

Tercer año

Materias anuales:

Procedimientos Quirúrgicos Mayores

Practicas Quirúrgicas Mayores

Primer cuatrimestre:

Inglés Técnico

Segundo cuatrimestre: