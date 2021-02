Diego Díaz y Julio César Falcioni hablaron de lo sucedido

Diego Díaz quedó en el centro de las críticas cuando realizó una imitación de Julio César Falcioni con una voz de tono agudo, la principal secuela que le quedó al entrenador tras pelear contra un cáncer de larínge. Por esto mismo, el conductor tuvo que salir a pedir disculpas y reveló que llamó al técnico de Independiente para aclarar la situación.

Según lo contado en Superfútbol, los ánimos caldeados durante el primer partido de Independiente siguieron en el vestuario, donde el entrenador debió interceder para que una discusión entre jugadores no pasara a las trompadas. Fue en ese momento que el conductor Diego Díaz afinó su voz al máximo para imitar la de Falcioni, quien quedó con sus cuerdas vocales afectadas.

Las redes no perdonaron al ex jugador de Deportivo Riestra, San Lorenzo, Banfield y Platense por su triste y socarrona imitación del "Emperador". "Este tipo es lo más nefasto que existe", "Diego Díaz es hoy la persona mas repudiable de la tv" y "De este imbécil no se podía esperar otra cosa" fueron solo algunos de los cometarios en las redes sociales que suscitó el lamentable episodio. Por este motivo, el conductor se vio obligado a compartir un comunicado en el que reveló que charló con el entrenador de fútbol.

“Quiero pedir disculpas a mi querido Julio Falcioni si se sintió ofendido por algo que dije hoy en mi programa y que no tuvo jamás la intención de burlarme de alguien a quien respeto y admiro profundamente”, comenzó el mensaje del presentador de televisión y radio en sus stories de Instagram.

El descargo de Diego Díaz en Instagram

“Hablé con él y le conté lo sucedido, y me entendió (hablé como tantas veces, incluso mientras peleaba contra lo que le ocurrió, y él sabe los buenos deseos que siempre tuve para con él”, continuó el exintegrante de Videomatch, y cerró: “mis disculpas extendidas a la CD (Comisión Directiva) de Independiente y a su gente”.

Vale recordar que el periodista viene de semanas agitadas por el "antiboquismo" que el mismo conductor confesó que siente, la desubicada frase que lanzó en medio de la conmoción generalizada en el ambiente del fútbol por el suicidio del Morro García y por haberse contagiado de coronavirus y apuntar contra sus compañeros de canal.

En agosto del 2017 le detectaron a Julio César Falcioni un cáncer de laringe mientras era el entrenador de Banfield, club con el que supo alcanzar la gloria en el 2009, en lo que es el primer y único título profesional de la institución. El ex arquero de 64 años debió ser intervenido quirúrgicamente y luego tratado con radioterapia. Después de una larga recuperación pudo volver a las canchas, pero le quedó un tono de voz un tanto particular pero frecuente para quienes deben ser operados de las cuerdas vocales.