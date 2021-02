Independiente de Avellaneda debutó en la actual Copa de la Liga con una derrota frente a Lanús el pasado lunes. El encuentro también fue el primero oficial del nuevo ciclo de Julio César Falcioni al frente del Rojo. Sin embargo, la nota la dio el periodista Diego Díaz en el programa Superfutbol cuando imitó de forma burlona la voz del veterano entrenador.

Con una situación económica y social más que complicada, Independiente sumó al experimentado Falcioni para buscar encauzar el rumbo futbolístico de la institución comandada por Hugo Moyano. En el primer partido del torneo local, el Rojo se fue derrotado por Lanús del Estadio Libertadores de América y el desempeño del elenco de El Emperador distó mucho de ser bueno.

Según lo que estaban contando en Superfútbol, los ánimos caldeados durante el partido siguieron en el vestuario, donde el entrenador debió interceder para que una discusión entre jugadores no pasara a las trompadas. Fue en ese momento que el conductor Diego Díaz afinó su voz al máximo para imitar la de Falcioni, quien tuvo un problema en sus cuerdas vocales producido por un cáncer de laringe que el entrenador pudo superar.

Las redes no perdonaron al ex jugador de Deportivo Riestra, San Lorenzo, Banfield y Platense por su triste y socarrona imitación del "Emperador". "Este tipo es lo más nefasto que existe", "Diego Díaz es hoy la persona mas repudiable de la tv" y "De este imbécil no se podía esperar otra cosa" fueron solo algunos de los cometarios en las redes sociales que suscitó el lamentable episodio. Por el momento el conductor no se expresó respecto a la situación.

Vale recordar que el periodista viene de semanas agitadas por el "antiboquismo" que el mismo conductor confesó que siente, la desubicada frase que lanzó en medio de la conmoción generalizada en el ambiente del fútbol por el suicidio del Morro García y por haberse contagiado de coronavirus y apuntar contra sus compañeros de canal.

En agosto del 2017 le detectaron a Julio César Falcioni un cáncer de laringe mientras era el entrenador de Banfield, club con el que supo alcanzar la gloria en el 2009, en lo que es el primer y único título profesional de la institución. El ex arquero de 64 años debió ser intervenido quirúrgicamente y luego tratado con radioterapia. Después de una larga recuperación pudo volver a las canchas, pero le quedó un tono de voz un tanto particular pero frecuente para quienes deben ser operados de las cuerdas vocales.