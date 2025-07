Joaquín Furriel habló del accidente que tuvo y preocupó a todos: "Fuerte dolor"

Joaquín Furriel habló del accidente que tuvo y preocupó a todos.

El actor Joaquín Furriel, quien actualmente protagoniza la tragedia La verdadera historia de Ricardo III, con dirección de Calixto Bieito en el Teatro San Martín, visitó el programa de Mario Pergolini y recordó su traumático 2015, marcado por dos accidentes que marcaron un antes y un después en su vida. "El único miedo que tuve fue por mi hija", admitió el respetado actor.

Invitado a Otro Día Perdido (El Trece) Joaquín Furriel habló de los dos accidentes que tuvo durante el 2015 y modificaron su manera de ver la vida: “Fue bravo. Primero tuve una fractura de vértebra y después, el ACV". Acto seguido, Furriel contó como se quebró la vértebra dorsal 12 mientras jugaba con su hija: “Me caí de la cama, fue insólito. Dolía tanto que sentís que te quedás sin aire”. Asimismo, reveló que su prioridad era que su hija pequeña no se asustara y que por dicho accidente debió usar un corset y pasar un día internado: “Le actué todo para que no se preocupara. Le dije ‘está todo bien’, y seguimos comiendo pizza como si nada (...). Me la banqué tirado, porque al otro día tenía que grabar. Pensé que era una pavada, pero terminé con un corset que usé varios meses”.

Luego, Mario Pergolini le pidió que le cuente como fue el momento de su accidente cerebrovascular y Joaquín Furriel relató: “Yo te digo cómo es. Primero que me fui de vacaciones, no es que me agarró porque estaba laburando, estresado o algo así. Me tomé un avión de Londres a Buenos Aires, el ACV lo tuve en el avión un ratito antes de aterrizar, tenía medio cuerpo ahí dormido…”.

Joaquín Furriel aseguró que no se dio cuenta en el momento de que estaba sufriendo un ACV e indicó: "Agarré el teléfono, estaba como intentando prenderlo cuando aterrizamos y me di cuenta que tenía una parte del cuerpo que no me funcionaba. La sensación era fea, pero yo sentía que tenía sueño, la sensación era de sueño, no era muy consciente de lo que me estaba pasando”. Por último, el actor reveló su preocupación más fuerte: "En el momento el único miedo que tuve fue primero por mi hija, porque era chiquita, me dio temor dejarla así”.

Qué es un ACV

El ACV es un conjunto de signos y síntomas que genera un déficit neurológico. En el caso del ACV isquémico se produce cuando el suministro de sangre que va a partes del cerebro se obstruye o reduce. Esto evita que el tejido del cerebro reciba oxígeno y nutrientes, y que las neuronas cerebrales comiencen a morir en minutos. Otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico, que se produce cuando un vaso sanguíneo del cerebro tiene un derrame o se rompe y causa un sangrado. La sangre aumenta la presión en las neuronas cerebrales y las daña.