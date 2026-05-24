El truco casero clave para perfumar tu hogar: cómo reutilizar la fruta y aromatizar tu casa (Créditos: Freepik)

El invierno es la época de los cítricos y lo mejor es que las cáscaras de limón y mandarina pueden tener una segunda oportunidad antes de ir a la basura. Se trata de una práctica conocida como "simmer pot", en la que se pueden utilizar ingredientes naturales y activar sus fragancias para perfumar el hogar.

Qué es el simmer pot, la práctica para mantener tu hogar aromatizado

La práctica del simmer pot (olla aromática en español) ganó popularidad como una forma de reutilizar cáscaras de ciertas frutas y contar con un aromatizante más natural. El método es muy simple: solo hay que colocar ingredientes naturales en agua y calentarla para que se hiervan lentamente. Así, al salir el vapor, se liberan las fragancias de manera suave, sin necesidad de aerosoles.

Generalmente, el simmer pot se prepara con ingredientes como:

Rodajas de naranja o limón

Canela en rama

Clavo de olor

Anís estrellado

Romero o menta

Vainilla

Manzana

Jengibre

Se suelen usar frutas cítricas como mandarina, naranja, pomelo o limón, junto a flores aromáticas (Créditos: Freepik)

La práctica es clave para el otoño e invierno, porque generan la sensación de calidez y confort en el hogar. Además, son una alternativa sustentable a las velas aromáticas.

Cómo preparar un simmer pot de mandarina y limón fácilmente

Podés utilizar ingredientes que tengas en casa, los recomendados son:

Cáscaras de 1 limón y 1 mandarina

1–2 ramas de canela.

2–3 tazas de agua (puede variar de acuerdo al tamaño de la olla y el tiempo de uso).

Se pueden añadir clavos de olor o un chorrito de esencia de vainilla a gusto.

El paso a paso de la preparación es el siguiente:

Lavá bien las cáscaras de los cítricos y córtalas en tiras para maximizar la liberación de su aroma. Poné todos los ingredientes en una olla y cubrilos con agua, llevarlos hasta ebullición y luego bajar la hornalla a fuego mínimo. Esperar a que el vapor de la cocción libere los aromas. Se puede dejar la olla al fuego el tiempo que prefieras y agregarle agua cuando sea necesario, para evitar que los ingredientes se quemen.

Recomendación clave: podés dejar la olla al fuego bajo durante varias horas, agregando agua cuando sea necesario. Esto mantendrá la fragancia constante sin que los ingredientes se quemen. Es crucial no dejar la olla desatendida, ni al alcance de niños o mascotas.