Cómo funcionarán los trenes hoy 24 de diciembre y mañana 25 de diciembre en Buenos Aires.

En el marco de las celebraciones de Navidad, los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulan con cronogramas especiales tanto hoy martes 24 de diciembre como mañana miércoles 25, de acuerdo con lo informado por Trenes Argentinos y distintos organismos oficiales.

Durante este 24 de diciembre, los servicios ferroviarios funcionan con un esquema similar al de los sábados, lo que implica una reducción en la frecuencia habitual respecto de los días hábiles. Si bien los trenes circulan durante toda la jornada, los últimos servicios parten antes de la medianoche, con horarios que varían según cada línea y ramal. Desde las empresas recomiendan prestar atención a posibles modificaciones puntuales, especialmente en aquellas líneas que atraviesan obras programadas.

En tanto, el 25 de diciembre, feriado nacional por Navidad, los trenes operan con frecuencia de domingo y feriado, el esquema más reducido del calendario. El servicio comienza por la mañana y se extiende hasta la noche, aunque con intervalos más largos entre formaciones, lo que puede generar mayores tiempos de espera para los pasajeros.

Recomendaciones para viajar en tren durante las Fiestas

Desde Trenes Argentinos aconsejan a los usuarios consultar los horarios específicos de cada línea antes de viajar, ya sea a través de los canales oficiales o aplicaciones de seguimiento en tiempo real, ya que los cronogramas pueden presentar ajustes según el ramal y la demanda.

De este modo, aunque el servicio ferroviario no se interrumpe durante las fiestas, quienes planeen trasladarse en tren durante Nochebuena o Navidad deberán hacerlo con previsión y teniendo en cuenta las frecuencias reducidas propias de estas fechas.